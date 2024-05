Stellantis in trattative con Vale per investire in una fonderia di nichel in Indonesia

Stellantis avrebbe messo gli occhi su una fornitura di nichel dell’Indonesia. Secondo quanto riferito il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares starebbe discutendo un potenziale investimento in una fonderia di nichel in Indonesia con Vale e Huayou Cobalt con sede in Cina.

Secondo il Financial Times Stellantis punta al Nichel Indonesiano

Secondo il Financial Times, Stellantis sta parlando con Vale e Huayou Cobalt per assicurarsi i metalli per le batterie per i suoi piani di espansione dei veicoli elettrici. PT Vale Indonesia è una società mineraria di nichel che investe nell’isola di Sulawesi mentre invece Huayou è uno dei maggiori produttori mondiali di nichel e cobalto.

Stellantis, Vale e Huayou Cobalt stanno valutando un investimento in un impianto di lisciviazione acida ad alta pressione in Indonesia. L’impianto convertirebbe il minerale di nichel di bassa qualità in metallo adatto alle batterie, presumibilmente per l’uso nei veicoli elettrici.

Stellantis prevede di investire 50 miliardi di euro nell’elettrificazione nel prossimo decennio, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. Negli ultimi anni la casa automobilistica ha firmato accordi di offtake con fornitori di materiali per batterie in tutto il mondo.

L’Indonesia domina il mercato del nichel, grazie non solo alle maggiori riserve mondiali ma anche alla tecnologia cinese e agli investimenti che hanno abbassato i costi di produzione. Il paese rappresenta oltre il 50% delle forniture globali di nichel e si prevede che la sua quota di mercato aumenterà poiché il calo dei prezzi del nichel ha costretto i minatori di altri paesi a ridimensionare la produzione.

Stellantis non è l’unica casa automobilistica che tiene d’occhio l’offerta di nichel dell’Indonesia. Anche Tesla avrebbe parlato per anni con l’Indonesia delle sue riserve di nichel. Nel 2022, i rapporti suggerivano che Tesla avesse firmato un contratto da 5 miliardi di dollari per l’acquisto di prodotti in nichel dall’Indonesia. Anche Ford ha deciso lo scorso anno di investire sul Nichel in Indonesia.