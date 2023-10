Leapmotor diventa il marchio elettrico di Stellantis più economico in Europa

Stellantis aggiungerà un nuovo marchio al suo ampio portafoglio di marchi in Europa il prossimo anno. Si tratterà di un marchio economico che venderà auto elettriche. Si tratta della casa cinese Leapmotor. Stellantis in questa maniera intende prendere d’assalto il mercato delle auto elettriche a basso costo.

Stellantis aggiunge un nuovo marchio alla sua gamma europea: si tratta di Leapmotor

Il portafoglio di Stellantis è già molto ricco. Infatti in seguito alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA e la conseguente nascita di Stellantis, il gruppo è composto da 16 marchi. Si tratta di Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Nonostante questa abbondanza, l’anno prossimo verrà aggiunto un nuovo marchio.

Stellantis aggiungerà un nuovo marchio economico alla sua base di marchi in Europa nel 2024, con il quale afferma che si concentrerà interamente su auto elettriche relativamente convenienti. Stellantis commercializzerà in Europa le auto elettriche della cinese Leapmotor. Automotive News ha riportato questa notizia nelle scorse ore sulla base di una conversazione con Natalie Knight, CFO di Stellantis. Secondo Knight, Stellantis punterà sui veicoli elettrici Leapmotor per i clienti che sono “Attenti ai costi ma desiderano comunque la migliore tecnologia”.

Ricordiamo che di recente era stato annunciato che Stellantis sarebbe entrata in una stretta collaborazione con la cinese Leapmotor. In quel momento è stato anche confermato che le due case automobilistiche avrebbero, tra le altre cose, costituito una joint venture con sede nei Paesi Bassi. Questa si sarebbe chiamata Leapmotor International e Stellantis avrebbe gestito il 51 per cento delle azioni. Questa partnership dovrebbe anche consentire di esportare i prodotti Leapmotor in paesi al di fuori della Cina, nonché di produrli al di fuori della Cina. Visto il nome della partnership, è ovvio che il marchio cinese apparirà anche in Europa. Il nuovo marchio Stellantis non è quindi interamente di Stellantis, dato che la stessa Leapmotor possiede il 49 per cento delle azioni. Entro il 2030, la partnership dovrebbe vendere circa 500.000 auto all’anno fuori dalla Cina.