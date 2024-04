Stellantis si prepara a nuovi licenziamenti nei suoi stabilimenti americani

Stellantis sta pianificando di licenziare un numero imprecisato di lavoratori nelle sue fabbriche statunitensi nei prossimi mesi per far fronte a un mercato automobilistico globale in rapida evoluzione, ha detto martedì la società.

La dichiarazione arriva mentre la società deve affrontare un aumento delle spese in conto capitale per effettuare la transizione dai veicoli a benzina alle auto elettriche. Ha inoltre riportato un calo delle vendite negli Stati Uniti nel primo trimestre e ha costi più elevati a causa di un nuovo accordo contrattuale raggiunto lo scorso anno con il sindacato United Auto Workers.

Stellantis conta circa 43.000 operai. “Queste azioni contribuiranno a migliorare la produttività e a garantire la sostenibilità a lungo termine dell’azienda in un mercato globale in rapida evoluzione”, si legge nella dichiarazione di Stellantis.

L’azienda non ha fornito dettagli su quando inizieranno i licenziamenti a tempo indeterminato né indica le ragioni specifiche per loro, ma la pubblicazione specializzata Automotive News ha riferito lunedì che Stellantis aveva licenziato 199 lavoratori a tempo pieno nella sua fabbrica di pikcup Ram a Sterling Heights in Michigan a nord di Detroit.

Le vendite di pick-up Ram sono diminuite del 15 per cento nel primo trimestre, con 89.417 unità vendute, rispetto all’anno precedente. Nel complesso, le vendite di Stellantis sono diminuite del 10 per cento negli Stati Uniti nel trimestre.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha affermato che la sua azienda deve lavorare sulla riduzione dei costi a livello globale per mantenere i veicoli elettrici accessibili alla classe media. I veicoli elettrici, ha detto, costano circa il 40 per cento in più rispetto a quelli alimentati a benzina. Senza riduzioni dei costi, i veicoli elettrici saranno troppo costosi per la classe media, restringendo il mercato e facendo aumentare ulteriormente i costi, ha affermato Tavares. Stellantis ha riferito che le vendite di veicoli sono diminuite di quasi il 10% da gennaio a marzo rispetto all’anno precedente.