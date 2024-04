Leasys fornirà un servizio completo di noleggio a breve termine in UK

Leasys, la joint venture creata dal gruppo Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance e attore leader nel leasing operativo multimarca, ha stretto nel Regno Unito una partnership con un importante fornitore di soluzioni di mobilità per offrire ai propri clienti un nuovo servizio di noleggio a breve termine. Attraverso la partnership i clienti dell’azienda potranno noleggiare una vettura o un veicolo commerciale al di fuori del contratto di leasing principale per uso personale o aziendale per un periodo compreso tra 1 e 28 giorni.

Leasys UK annuncia ai propri clienti un servizio completo di noleggio a breve termine

Considerando l’esperienza del cliente un aspetto chiave per Leasys, il servizio di noleggio onnicomprensivo coprirà la Limitazione di Responsabilità per Danni e la manutenzione, nonché la restituzione gratuita del veicolo in qualsiasi momento, per una guida semplice e senza problemi.

Dopo essersi affermato come attore leader nelle soluzioni di noleggio a medio e lungo termine, il nuovo servizio di noleggio a breve termine amplierà la gamma di servizi offerti da Leasys UK, garantendo ulteriore flessibilità ai propri clienti nell’ambito dell’ambizione dell’azienda di fornire servizi efficienti e soluzioni efficaci che coprono l’intero spettro delle esigenze di mobilità.

Matthew Boswell, amministratore delegato di Leasys UK, ha commentato nelle scorse ore: “ Siamo entusiasti di lanciare questo servizio, che ci consente di espandere la nostra offerta ai clienti e fornire una flessibilità ancora maggiore attraverso questo nuovo e completo servizio di noleggio a breve termine che ci auguriamo possa essere gradito ai nostri clienti”.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni dal brand che fa parte del gruppo Stellantis e che sempre di più sta espandendo le sue attività in Europa nel corso dei mesi diventando un attore davvero importante nel suo segmento di mercato ed essendo attiva in 11 paesi europei: Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Lussemburgo e Austria.