Leasys è partner della decima edizione del “Fleet Motor Day”

Leasys sarà presente anche nel 2024 in qualità di partner della decima edizione del Fleet Motor Day. Quest’anno l’evento si svolgerà il 10 e l’11 aprile tra Roma e il circuito di Vallelunga. In un’area appositamente dedicata, il brand che fa parte del gruppo Stellantis svelerà le sue ultime novità. Ricordiamo che questo evento che ogni anno attira molte aziende è organizzato grazie alla collaborazione di Top Thousand e con il patrocinio di Aniasa e Unrae.

Al Fleet Motor Day 2024 leasys sarà partner ufficiale dell’evento

In particolare in questa occasione Leasys mostrerà quelle che sono le sue ultime novità in tema di soluzioni per il noleggio e gestione efficiente della flotta. Come avviene sempre la seconda giornata del “Fleet Motor Day 2024” si terrà all’autodromo di Vallelunga, dove i partecipanti avranno la possibilità di svolgere dei test drive e conoscere le proposte di brand e provider di servizi. L’evento sarà anche un’opportunità preziosa per affrontare il cruciale tema della sostenibilità e della transizione verso flotte completamente elettriche. Si tratta del resto di un tema che ogni giorno che passa acquista sempre più importanza in considerazione della imminente transizione verso una mobilità completamente elettrica, cosa che ormai sembra essere inevitabile.

Leasys dunque si prepara a sostenere le aziende nella loro transizione all’elettrico, confermando di essere capace di adeguarsi in maniera da poter rispondere alle esigenze del mercato che come sappiamo ormai è sempre in continua evoluzione. Questo grazie soprattutto all’appoggio di Stellantis che garantisce un’ampia offerta di prodotto grazie ai suoi brand e una rete assistenza specializzata che offre standard di qualità piuttosto alti e che allo stesso tempo garantisce un supporto eccellente al cliente anche nel post-vendita per tutta la durata contrattuale. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno in occasione di questo importante appuntamento di cui sicuramente vi parleremo in maniera più approfondita nel corso dei prossimi giorni.