Leasys: si chiama RE-USE il noleggio a lungo termine dell’usato aziendale

Leasys mette in pratica un passo in avanti nel percorso di crescita che guarda adesso ad una soluzione di noleggio a lungo termine che guarda alla sostenibilità, così come all’economia circolare, puntando sull’usato aziendale. Quello di modelli comunque certificati e provenienti dalla propria flotta di veicoli noleggiati con formule a lungo termine o a medio termine.

Il nuovo progetto, dichiaratamente ispirato ai principi dell’economia circolare, guarda all’idea di riuso per una mobilità che sia accessibile ad una più ampia fetta di utenti guardando però alla sostenibilità. Nasce così l’iniziativa RE-USE, una soluzione di noleggio a lungo termine innovativa e vantaggiosa che mette al centro l’usato certificato e proveniente dalla flotta di veicoli gestiti proprio da Leasys.

Il trend che guarda all’economia circolare viene posto al centro della proposta di Leasys che si ispira ai principi dell’economia circolare secondo un trend che si sta diffondendo sempre di più anche per ciò che riguarda l’automotive; progetti che entro il 20235 dovrebbero generare, in Europa, fino a 1,8 miliardi di euro in entrate nette e una riduzione annuale di 12,3 milioni di tonnellate in termini di emissioni di CO2 sempre entro lo stesso anno. Il progetto RE-USE rientra nei piani di crescita della Business Unit di Economia Circolare di Stellantis che insieme a Crédit Agricole è principale azionista proprio di Leasys.

La formula RE-USE di Leasys permette di ottenere un canone sempre più conveniente

Il progetto RE-USE di Leasys introduce anche un canone più conveniente, praticando un risparmio nell’ordine del 25% rispetto al noleggio del nuovo pur mantenendo i servizi tipici del noleggio a lungo termine tradizionale come la RCA, l’assistenza stradale, il furto e incendio, la riparazione dei danni, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il sistema di infomobilità Leasys I-care.

Leasys, con RE-USE, introduce per la prima volta la possibilità di applicare il noleggio a lungo termine anche ai veicoli usati

Di conseguenza ci troviamo di fronte a una valida alternativa sia all’acquisto che al noleggio di un veicolo nuovo, visto che a fronte di un canone mensile vantaggioso e comunque accessibile si ha a disposizione un risparmio sul costo della mobilità stessa. Nel 2022 sono stati spesi oltre 207,3 miliardi di euro per l’acquisto e l’esercizio dei veicoli, in Italia, per un costo individuale di 3.525 euro l’anno. Di conseguenza il noleggio a lungo termine può corposamente ridurre i costi in questa direzione, vista la quota rilevate che rivestono tali spese nel bilancio familiare.

In ogni caso tutti i veicoli che rientreranno nel programma RE-USE di Leasys saranno di recente immatricolazione, di cui molti in configurazione ibrida o completamente elettrica; di conseguenza perfettamente conformi alle ultime più stringenti norme europee in tema di emissioni di CO2. Tutti i valori di sicurezza vengono garantiti da una selezione accurata di veicoli sottoposti a tutti gli standard di sicurezza disponibili e a rigidi controlli che garantiscono uno stato di utilizzo sempre ottimale. Con RE-USE Leasys vuole dare vita ad un perfetto esempio di circolo virtuoso che promuove la mobilità sostenibile per il bene del Pianeta. In questo modo contribuisce al rinnovamento dell’attuale parco auto circolante con vetture praticamente quasi nuove, così come a soddisfare la crescente attenzione verso la sostenibilità.