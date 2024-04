Stellantis al Montreal Electric Vehicle Show 2024

Stellantis presenterà la gamma al completo dei suoi nuovi veicoli elettrici (EV) e PHEV al Montreal Electric Vehicle Show di quest’anno, che si terrà dal 19 al 21 aprile 2024, allo Stadio Olimpico di Montreal. L’esposizione dell’azienda comprende veicoli dei marchi Dodge, FIAT, Jeep e Ram.

Stellantis mostrerà i suoi nuovi modelli elettrici dei marchi Dodge, Ram, Fiat e Jeep

Tra i momenti salienti, gli ospiti presenti potranno assistere all’anteprima canadese del nuovissimo Ram 1500 Ramcharger, che combina un’autonomia senza precedenti con nuovi livelli di capacità e prestazioni, la Fiat 500e, il modello EV MSRP EV più economico del Canada per l’anno modello 2024, la Dodge Charger Daytona SRT Concept prodotta in Canada, così come la Dodge Hornet R/T del 2024, la Jeep Wrangler 4xe del 2024 e la Jeep Grand Cherokee 4xe del 2024 ibride plug-in.

Organizzati dalla Quebec Dealers’ Advertising Association (DAA), i veicoli in mostra fanno parte del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per guidare il mondo a muoversi fornendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti. Nell’ambito di Dare Forward 2030, Stellantis sta investendo più di 30 miliardi di euro fino al 2025 in elettrificazione e software per fornire veicoli elettrici a batteria che soddisfino le richieste dei clienti.

“Con sei veicoli elettrici a batteria in arrivo sul mercato canadese quest’anno, siamo entusiasti di far parte del Montreal Electric Vehicle Show e di mostrare cosa accadrà nei nostri showroom”, ha affermato Patrice Demers, presidente del Quebec Chrysler DAA. “In mostra allo Stadio Olimpico ci saranno veicoli Stellantis adatti a soddisfare le esigenze di ogni cliente, dalla conveniente Fiat 500e alla muscolosa Dodge Charger Daytona, fino al rivoluzionario Ram 1500 RamCharger.” Vedremo dunque quali altre novità emergeranno in seguito a questa partecipazione di Stellantis in Canada.