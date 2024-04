Stellantis fa dell’India il suo hub di esportazione di veicoli elettrici per il sud-est asiatico

Stellantis punta forte sull’India. Il gruppo automobilistico intende investire forte su quel paese con l’obiettivo di renderlo il suo hub di esportazione di auto elettriche per quanto concerne il sud-est asiatico. Questo soprattutto dopo che il governo indiano ha approvato una nuova politica che favorisce la produzione di auto elettriche nel paese.

Stellantis in India produrrà le auto elettriche per tutto il sud est asiatico

Secondo il CEO e amministratore delegato di Stellantis India, Aditya Jairaj, l’azienda mira a diventare il primo produttore di auto multinazionale ad esportare veicoli elettrici dall’azienda. L’obiettivo di Stellantis rientra nell’iniziativa “Make in India”. Aditya ha condiviso che la società ha in programma di esportare veicoli elettrici in altri mercati, tra cui Nepal e Bhutan.

Il numero uno del gruppo automobilistico in India ha confermato che Stellantis ha già esportato alcune auto prodotte in India. Ad esempio la Citroen C3 è stata esportata in Africa e la C3 Aircross in Malesia e Indonesia. Il produttore ha anche esportato alcuni veicoli Jeep dall’India al Giappone. L’azienda sta valutando la possibilità di esportare veicoli Jeep dall’India verso altri mercati del sud-est asiatico e in Africa.

Ora come ora dunque il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares sembra essere in vantaggio sui diretti rivali per quanto concerne la presenza in India. Ad esempio Tesla sta ancora cercando di entrare in questo mercato che è destinato a diventare sempre più importante. L’azienda di Elon Musk dovrebbe annunciare presto la costruzione di una nuova Gigafactory in quel paese. Rispetto però a Stellantis è ancora indietro. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dall’India nel corso dei prossimi mesi per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles.