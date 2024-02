John Elkann: “Futuro pieno di possibilità dopo un 2023 positivo”

In occasione della relazione annuale del gruppo Stellantis sui risultati raggiunti nel 2023, John Elkann ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Il presidente del gruppo automobilistico ha dichiarato: “Nel 2023, Stellantis è stata protagonista di un anno ricco di progetti e caratterizzato dal raggiungimento di grandi traguardi. La nostra missione di fornire una mobilità pulita, sicura e conveniente per tutti è diventata sempre più cruciale, e l’abilità dei nostri collaboratori, guidati da Carlos Tavares, ha fatto la differenza”.

Ecco cosa ha detto John Elkann in occasione della relazione annuale del gruppo Stellantis

John Elkann ha ricordato che la storia di Stellantis è caratterizzata da audacia e progresso, spingendosi sempre avanti. “Abbiamo tracciato la rotta, assegnato risorse e rafforzato le nostre capacità nelle comunità in cui operiamo. Ciò ha consentito ai nostri 14 marchi – americani, britannici, francesi, tedeschi e italiani – di continuare a creare prodotti amati e apprezzati dai clienti, mantenendo al contempo una leadership del settore in termini di margini e avanzando nel percorso verso la neutralità carbonica entro il 2038″, ha aggiunto.

John Elkann ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno di tutta l’organizzazione nel raggiungere l’ambizione di neutralità delle emissioni di carbonio, evidenziando il lavoro dei team interni e dei partner esterni nello sviluppo di soluzioni efficienti per mantenere gli impegni presi. “Continueremo a implementare la nostra strategia di decarbonizzazione per proteggere la nostra azienda, i nostri dipendenti e le future generazioni”, ha affermato. Elkann ha concluso il suo messaggio sottolineando l’importanza dell’abbracciare la diversità di background e prospettive, impegnandosi a migliorare costantemente Stellantis.

“Crediamo nel valore dell’impegno dinamico che si verifica quando idee diverse si incontrano. Il futuro è ricco di possibilità e ci impegniamo a offrire le migliori soluzioni di mobilità nel settore”, ha concluso il presidente del gruppo Stellantis.