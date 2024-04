Stellantis registra una solida crescita nel primo trimestre del 2024 

Stellantis conferma il trend positivo delle vendite all’inizio del 2024: in Europa (EU29), l’azienda ha registrato un aumento delle vendite (autovetture e veicoli commerciali leggeri) del 5,4% su base annua nel primo trimestre, raggiungendo così una quota di mercato del 19,2% – un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto alla quota dell’intero anno 2023. Questo successo riflette la performance dell’anno precedente, anche se, a differenza di allora, non ci sono incentivi a sostegno della domanda più in vigore in molti mercati chiave europei.

Stellantis con un inizio d’anno positivo in Europa: nell’UE29, i volumi aumentano del 5,4% nel primo trimestre

In Francia, Stellantis ha mantenuto la sua posizione di leader sul mercato. Una quota di mercato combinata (autovetture e veicoli commerciali leggeri) del 32,4% nel primo trimestre rappresenta un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al 2023. Le immatricolazioni sono aumentate del 7,3%. Stellantis consolida così ulteriormente il proprio dominio con un vantaggio di 7,5 punti percentuali sul principale concorrente.

In Italia Stellantis ha registrato un aumento delle vendite totali del 4,3% rispetto all’anno precedente, mantenendosi anche la posizione di numero uno nel mercato. In particolare, sei modelli Stellantis si sono assicurati un posto nella top 10, tra cui la sempre popolare Fiat Panda al primo posto e la Citroën C3 al terzo posto.

In Germania Stellantis ha registrato una crescita significativa del 22,7%, con un conseguente aumento della quota di mercato di 2 punti percentuali al 13,9%. Inoltre, Stellantis è stata responsabile di oltre un quinto delle autovetture e dei veicoli commerciali venduti in Spagna nel primo trimestre del 2024, chiudendo il trimestre con una quota di mercato del 20,4%, mantenendo la propria posizione di leadership nel mercato spagnolo.

Anche nel Regno Unito Stellantis ha ottenuto una crescita del 18,7% nel primo trimestre, con una quota di mercato in aumento di un punto percentuale al 14,7%. L’azienda ha inoltre registrato una crescita significativa delle vendite in Portogallo e in vari altri paesi europei.

La divisione Stellantis Pro One Veicoli Commerciali ha difeso la propria leadership di mercato con un aumento dei volumi dell’11,1% rispetto all’anno precedente e una quota di mercato del 30%. La crescita si è diffusa in quasi tutti i paesi europei e riflette il rinnovamento senza precedenti del portafoglio: Stellantis è il primo produttore di veicoli commerciali a offrire dodici modelli in tutti i segmenti.

“I dati di vendita per il primo trimestre del 2024 sottolineano la performance costante dei nostri marchi e la forza della nostra gamma di prodotti in Europa”, ha affermato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis nella regione Europa allargata. “Dobbiamo questi risultati alla grande fiducia che i nostri clienti ripongono nei nostri prodotti e marchi. Nel 2024, continueremo a impegnarci per introdurre numerosi nuovi entusiasmanti prodotti, mantenere lo slancio e raggiungere il primo posto”.

Stellantis continua a crescere nel mercato BEV (autovetture e veicoli commerciali leggeri): i volumi sono aumentati del 4,5% rispetto all’anno precedente – nei dieci mercati più importanti addirittura dell’8,2% – conferendo a Stellantis una quota di mercato del 14,4 nel primo quarto% raggiunto nell’UE29. L’azienda è anche leader in vari segmenti BEV e si è assicurata posizioni sul podio in diversi importanti mercati europei. In Francia i volumi dei BEV sono cresciuti in termini percentuali a doppia cifra (+54%) e hanno raggiunto una ragguardevole quota di mercato pari al 35,7% (7,2 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente). Significativi aumenti dei volumi si sono registrati anche in Gran Bretagna (+9%), Portogallo (+5,5%) e Polonia (+8,9%).

Uwe Hochgeschurtz ha aggiunto: “L’eccezionale performance delle vendite di veicoli elettrici in Francia sottolinea il potenziale di questo segmento, se supportato da incentivi sulla domanda. Nell’ambito del nostro piano strategico Dare Forward 2030, vogliamo rendere i BEV accessibili a tutti. Per un’ampia accettazione della mobilità sostenibile, gli sforzi congiunti di tutti i soggetti coinvolti sono cruciali”.