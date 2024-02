Leasys: nuove nomine nel suo leadership team

Leasys, società specializzata in leasing operativo multimarca con la partecipazione di Stellantis e Crédit Agricole, ha annunciato oggi alcune modifiche con effetto immediato. Igor Dumas è il nuovo CEO di Leasys France, subentrando a Christian Séré-Annichini. Igor è un esperto del settore automobilistico con una visione internazionale e un approccio multiculturale che riflette i valori di Leasys. Ha ricoperto il ruolo di CEO di Opel France negli ultimi tre anni, contribuendo alla crescita del marchio tedesco nel mercato e migliorandone la posizione di mercato negli ultimi due anni.

Con una profonda conoscenza del settore automobilistico, Igor Dumas viene nominato nuovo amministratore delegato di Leasys France

Christian Séré-Annichini è stato nominato Responsabile delle Operazioni in sostituzione di Hugues de Monteville, che sarà oggetto di un annuncio separato. “È con piacere che diamo il benvenuto a Igor Dumas in qualità di Amministratore Delegato di Leasys France. Igor porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico e siamo fiduciosi che le sue competenze contribuiranno al successo di Leasys in Francia. L’obiettivo del brand di Stellantis è quello di crescere e consolidarsi come leader nel settore del Leasing Operativo, e siamo pronti ad affrontare questa sfida entusiasmante con Igor al timone”, ha dichiarato Rolando D’Arco. “Desidero ringraziare Christian Séré-Annichini per il suo contributo allo sviluppo di Leasys in Francia e gli auguro il meglio nel suo nuovo ruolo presso la sede europea”, ha concluso.