Fiat mantiene la leadership di mercato in Brasile a marzo e nel primo trimestre 2024

Oltre al lancio della nuova Titano nel mese di marzo, Fiat ha confermato ancora una volta la propria posizione di leadership nel mercato nazionale brasiliano. Il marchio torinese ha registrato una quota di mercato del 20,6 per cento e 36.336 unità immatricolate, oltre 5 mila di distacco dal secondo posto. La casa italiana ha inoltre inserito tre modelli nella classifica dei dieci modelli più venduti nel Paese. Con 9.990 unità vendute Strada si è assicurata il posto in classifica, Argo è quarta con 6.850 immatricolazioni e Mobi è nona con 4.658 veicoli venduti.

“Marzo è stato un mese importante per Fiat perché abbiamo lanciato sul mercato Fiat Titano, che copre il segmento dei D-pickup. Inoltre, il marchio si è distinto ancora una volta e ha mantenuto la propria leadership, sia nel mercato in generale che nei diversi segmenti, con ottime performance anche nel primo trimestre. Tutto questo ci motiva ancora di più e sappiamo che questo è solo l’inizio, perché sarà un anno ricco di tante novità”, sottolinea Herlander Zola, vicepresidente senior delle Operazioni Commerciali di Stellantis in Brasile e dei Veicoli Commerciali Leggeri (LCV) per il Sud America.

Un altro punto saliente del terzo mese dell’anno è l’ottima presenza di Fiat in diversi segmenti. Nei pick-up, il marchio è leader con una quota del 40,9 per cento e 13.948 unità, con particolare attenzione a Strada, con una quota di mercato del 68,4 per cento, e Toro, con una quota del 41,2 per cento nella sua categoria.

Nel segmento dei furgoni, i veicoli commerciali Fiat sono leader con 2.136 unità e una quota di mercato del 41,4 per cento, con Fiorino al primo posto tra i B-Van, con 1.666 immatricolazioni e una quota dell’88,9 per cento, e Scudo al primo posto tra i D-Van, con 267 unità immatricolate e una quota del segmento pari al 35,3 per cento. Tra le berline compatter, il marchio ha ottenuto una quota del 22,1 per cento, con Mobi, leader della categoria A-Hatch, con una quota del 41,1 per cento.

Nel trimestre Fiat ha mantenuto anche il titolo di campione delle vendite. Tra gennaio e marzo 2024 sono state immatricolate 101.512 unità, con una quota di mercato del 20,9 per cento, staccando di 24.175 unità il secondo posto. Allo stesso modo, il marchio mantiene il trio tra i più venduti dell’anno: Strada (quota del 5,5 per cento e 26.580 unità), Argo (quota del 3,7 per cento e 18.053 vetture) e Mobi (quota del 3 per cento e 14.665 veicoli).

Nei diversi segmenti, le prime posizioni da inizio anno sono garantite dai pick-up, con 36.849 unità e una quota del 38,5 per cento, dalle berline compatte con 32.726 unità e una quota del 23,5 per cento e dai furgoni con 6.234 unità e una quota del 42,5 per cento.