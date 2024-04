Stellantis guida il mercato spagnolo nel primo trimestre dell’anno

Più di un’auto e un veicolo commerciale su cinque venduti in Spagna durante i primi tre mesi del 2024 appartiene a uno dei marchi Stellantis: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot. Il Gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha chiuso il mese di marzo con 57.861 immatricolazioni dal 1° gennaio, che rappresentano una quota di mercato del 20,4 per cento, che gli conferisce la leadership nel mercato spagnolo.

Anche nel mercato dei veicoli commerciali Stellantis resta leader, con 13.561 immatricolazioni cumulative (il 35,5 per cento del mercato). Nel mese di marzo, Citroën, Fiat, Opel e Peugeot hanno aggiunto 4.715 unità immatricolate (il 33,7 per cento del mercato) in questo mercato dei veicoli commerciali.

Sul fronte dell’elettrificazione, Stellantis ha sviluppato una gamma di veicoli che si distinguono per offrire elevate prestazioni e un livello di comfort e abitabilità interna identico a quello delle versioni termiche. Una filosofia che trova il suo vero riflesso nel mercato dei veicoli commerciali, in cui i marchi del Gruppo vantano le gamme più complete sul mercato, composte da modelli con una lunga storia nel mercato spagnolo che hanno raggiunto 594 immatricolazioni e una quota del 38,3 per cento finora quest’anno, grazie ai 228 veicoli immatricolati nel mese di marzo (penetrazione del 38,9 per cento).

Dunque un ottimo inizio di anno per Stellantis in Spagna. Si spera naturalmente che le cose possano continuare così o addirittura migliorare per l’azienda che come sappiamo è nata nel 2021 dalla fusione di PSA groupe e Fiat Chrysler Automobiles.