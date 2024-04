Stellantis guida il mercato auto in Portogallo nel primo trimestre 2024

Stellantis ha chiuso il primo trimestre del 2024 guidando il mercato nazionale con un totale di 19.678 veicoli leggeri dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot, che rappresentano una quota di mercato significativa pari al 29,5 per cento. Dal 1° gennaio, Peugeot è la marca leader dell’insieme del mercato (veicoli passeggeri, veicoli commerciali leggeri e la somma dei due). Il gruppo colloca Citroën sul podio anche nel mercato nazionale (3° posizione), seguita da Opel (al 9°) e Fiat (all’11°) tra i marchi con il maggior volume di vendite in Portogallo.

Con 19.678 veicoli venduti e una quota di mercato del 29,5%, il Gruppo Stellantis guida il mercato auto in Portogallo

Nei primi tre mesi dell’anno Stellantis ha occupato anche il primo posto nella classifica del mercato Passenger Vehicles, con 16.045 unità e una quota del 27,2 per cento. Anche tra i Veicoli Commerciali Stellantis mantiene una leadership indiscussa, avendo venduto nello stesso periodo 3.633 furgoni, pari ad una quota del 47,9 per cento di questo mercato.

Il prossimo mese si rinnoverà l’intera gamma di veicoli professionali dei marchi Stellantis, con l’arrivo dei furgoni più evoluti mai presenti sul mercato. Sul fronte dell’elettrificazione, il gruppo automobilistico guida da Carlos Tavares ha sviluppato un’ampia gamma di veicoli che si distinguono per offrire elevate prestazioni e un livello di comfort e abitabilità interna identico a quello delle versioni termiche. Il Gruppo è quindi leader nel mercato a basse emissioni (BEV + PHEV) con 3.089 unità vendute nel primo trimestre, corrispondenti ad una quota del 18 per cento.

Questa leadership si riflette ulteriormente nell’offerta di veicoli commerciali leggeri 100 per cento elettrici, dove il Gruppo si è assicurato una quota del 34,6 per cento corrispondente alla consegna di 222 furgoni elettrici a batteria. Tra le nuove offerte di mobilità spicca, infine, il quadriciclo Citroën Ami 100 per cento elettrico che, consegnando 147 unità nei primi tre mesi dell’anno, ha rappresentato il 37,6 per cento del mercato portoghese dei quadricicli.

Questa continua fornitura di risultati di vendita positivi contribuisce al perseguimento degli obiettivi definiti nel piano strategico “Dare Forward 2030 ” di Stellantis, un gruppo che mira a diventare leader indiscusso nell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo.