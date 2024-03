Stellantis Atessa: vanno via in 24

Anche lo stabilimento di Atessa rientra nel recente taglio di personale deciso dal gruppo Stellantis nel nostro paese. Nella fabbrica in cui vengono prodotti i veicoli commerciali dell’azienda guidata da Carlos Tavares gli esuberi sono 24. Per colo che accettano l’uscita anticipata dal lavoro è previsto un corposo pacchetto di incentivi.

Anche ad Atessa Stellantis riduce il personale con 24 esuberi annunciati

La notizia che ad Atessa nell’ex stabilimento Sevel andranno via in 24 è stata data ieri 28 marzo. In quella data infatti è stato raggiunto un accordo tra la direzione del sito produttivo e i sindacati per le 24 uscite volontarie con incentivo. Anche in questo caso come avvenuto per gli esuberi di altri stabilimenti la FIOM non si è detta d’accordo e ha parlato di svuotamento delle fabbriche italiane da parte di Stellantis.

Anche in questa occasione è stato messo in risalto il fatto che il tutto avviene mentre al Ministero delle imprese e del made in Italy è aperto un tavolo di discussione per rilanciare il settore automobilistico nel nostro paese con Stellantis che secondo la FIOM sembra invece andare nella direzione opposta smantellando i suoi stabilimenti e svuotandoli di personale.

Fiat Chrysler Atessa

Atessa è uno stabilimento molto importante per Stellantis come evidenziato in una recente visita dal numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Nonostante ciò però anche questa fabbrica non è indenne dal taglio della forza lavoro deciso dall’azienda anche se in misura assai minore rispetto ad altre fabbriche come Mirafiori, Pomigliano, Cassino e Melfi.