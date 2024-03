Carlos Tavares: “Atessa è uno stabilimento fondamentale per Stellantis”

Marco Marsilio, il presidente della giunta regionale, ha ricevuto oggi una lettera in risposta alle sue richieste di rassicurazioni da parte di Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

Carlos Tavares ha scritto una lettera al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ribadendo la centralità di Atessa

In questa lettera Carlos Tavares ha dichiarato: “Lo stabilimento di Atessa riveste un’importanza cruciale per Stellantis. Non solo produce veicoli commerciali per 5 marchi del gruppo automobilistico, ma lo fa con livelli eccellenti di costo e qualità. Durante la mia visita, ho ringraziato personalmente tutte le persone che lavorano nello stabilimento, poiché creano ricchezza e benessere fondamentali per la regione e per l’Italia nel suo complesso, considerando che l’85 per cento dei furgoni prodotti lì sono esportati.”

“Di conseguenza, Atessa manterrà la sua posizione centrale nelle strategie di Stellantis, in particolare per quanto riguarda la strategia ProOne, che mira a raggiungere la leadership globale nei veicoli commerciali attraverso i nostri 6 marchi iconici. Per raggiungere tali obiettivi, è essenziale che lo stabilimento di Atessa mantenga e migliori la sua posizione competitiva. Il potenziamento delle infrastrutture e il miglioramento dell’efficienza energetica saranno fondamentali per garantire una maggiore competitività futura”, ha continuato Carlos Tavares

“Mi interessa particolarmente conoscere le diverse iniziative infrastrutturali che la Regione ha in programma di realizzare e apprezzo il suo impegno in tal senso. Siamo consapevoli anche degli interventi che la Regione ha attuato nel corso degli anni per sostenere le nostre iniziative, attraverso strumenti come la Programmazione Regionale, gli Accordi di Innovazione e i Contratti di Sviluppo”.

“Ricordo con gratitudine che un importante Contratto di Sviluppo, mirante all’efficientamento energetico della verniciatura dello Stabilimento, è stato presentato da noi con il pieno sostegno della Regione nel dicembre 2022. Tale contratto ha completato la sua fase di valutazione a ottobre 2023 ed è attualmente in attesa dell’approvazione da parte del Board di Invitalia. Riteniamo che semplificare le pratiche autorizzative debba essere parte integrante del processo comune di miglioramento competitivo del settore automobilistico in Italia, come sottolineato dalle premesse del Tavolo Sviluppo Automotive, al quale la Sua Regione partecipa attivamente”. Queste sono state le dichiarazioni di Carlos Tavares nella lettera al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio.