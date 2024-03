Stellantis Cassino: l’azienda vuole mandare a casa 560 operai, salta l’accordo con i sindacati

Secondo la dirigenza dello stabilimento Stellantis di Cassino sono 870 gli operai in esubero. Di conseguenza la governance della fabbrica ha cercato di trovare un accordo con i sindacati per 560 uscite volontarie. I sindacati però si sono riufitati affermando che si tratta di un numero troppo elevato e che al massimo l’accordo può prevedere 200 uscite volontarie.

Stellantis per Cassino la dirigenza prevede 560 uscite volontarie ma i sindacati si oppongono

Le parti dunque torneranno ad incontrarsi in questi giorni in quanto serve trovare un accordo prima della pausa per le festività pasquali. Il segretario provinciale della Uilm Frosinone, Gennaro D’Avino ha detto chiaramente che il numero massimo per dare il proprio ok all’accordo è di 200 uscite. Al di sopra di questo numero non ci sarà un accordo. Dunque si confermano le incertezze per la fabbrica di Cassino che rappresenta il cuore della produzione di auto di Alfa Romeo. Attualmente nella fabbrica vengono prodotte Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. In futuro troveranno spazio la Grecale elettrica, e le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Inoltre dovrebbe arrivare anche un secondo modello di Maserati, una sorta di erede del SUV Maserati Levante.

Tra l’altro a rendere ancora più amara la Pasqua dei dipendenti dello stabilimento di Cassino arriva un’altra notizia negativa. Nelle giornate 2-3-4-5 aprile ci sarà uno stop totale ai reparti lastratura, verniciatura montaggio e plastica. Gli stop saranno coperti con i permessi dei lavoratori. In fabbrica si tornerà a partire dall’8 Aprile. Vedremo dunque se nei prossimi giorni un accordo sarà raggiunto e soprattutto se arriveranno buone notizie per il futuro della fabbrica.