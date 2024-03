Stellantis Pro One mette alla prova in strada la sua gamma di Van

Stellantis Pro One ha deciso di mettere alla prova la sua gamma di Van in Germania a Russelsheim dove è stato organizzato il media drive internazionale. Sono circa 200 i giornalisti provenienti da tutto il mondo che stanno provando i modelli dei marchi Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall. Sono ben 12 i van che sono stati rinnovati tra cui quelli di Fiat Professional di cui vi abbiamo parlato in un altro nostro articolo.

A Russelsheim in questi giorni si sta svolgendo il media drive internazionale dei van di Stellantis Pro One

Questo organizzato da Stellantis Pro One in Germania è indubbiamente un evento unico nel suo genere come ha anche confermato Xavier Peugeot, Senior Vice President Commercial Vehicles Business Unit di Stellantis, il quale ha anche ribadito che la gamma di Van della sua azienda è stata rinnovata con l’introduzione di tecnologie innovative e motori elettrici ancora più efficienti.

Stellantis Pro One grazie ai suoi 12 Van appena rinnovati si conferma sempre di più leader del settore in Europa sia per i veicoli commerciali a combustione che per i BEV. La seconda generazione di motori elettrici offre la migliore autonomia del settore con fino a 340 km di autonomia con una ricarica completa.

Inoltre Stellantis Pro One ha voluto pure sottolineare i grandi progressi che sta effettuando nella propulsione a celle a combustibile a idrogeno a zero emissioni in fase di guida con una seconda generazione di veicoli commerciali di medie dimensioni che sarà lanciata nella seconda metà dell’anno corrente.

Stellantis Pro One è ormai leader nel mercato europeo e in Sud America, secondo nella regione MEA (Medio Oriente e Africa) e terzo in Nord America. La nuova generazione di furgoni dovrebbe rafforzare ulteriormente la sua leadership a livello globale. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal gruppo automobilistico a proposito dei suoi veicoli commerciali.