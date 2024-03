Stellantis richiama 38.000 auto a causa dell’airbag

Nuovo richiamo per Stellantis negli Stati Uniti. Questa volta il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha richiamato circa 38.000 auto dei marchi Jeep, Ram e Chrysler. Il richiamo è stato causato da un problema all’airbag di queste auto che a quanto pare a causa di un malfunzionamento potrebbe non aprirsi in caso di incidente.

L’airbag non funziona correttamente: Stellantis richiama 38.000 auto negli USA

Il problema all’airbag di queste 38.000 auto dei marchi Ram, Jeep e Chrysler di Stellantis negli USA sarebbe stato causato da una saldatura difettosa la quale potrebbe interrompere la connessione dell’airbag al sistema del veicolo, portando potenzialmente alla sua mancata attivazione nel caso in cui si verificasse un incidente. Il problema riguarda diversi veicoli modello 2023 e 2024, tutti prodotti tra il 30 marzo e il 16 agosto dello scorso anno. Il problema deriva da un componente costruito dal fornitore di Stellantis American Furukawa, Inc.

Secondo quanto trapelato Stellantis è venuta a conoscenza di questo problema lo scorso mese di novembre a causa di un controllo su un’auto difettosa. A causa di questo problema dunque in alcuni casi l’airbag potrebbe non aprirsi con grande pericolo per conducente e passeggeri. Oltre a non rispettare le normative della National Highway Traffic Safety Administration, ciò potrebbe anche comportare rischi significativi per la sicurezza.

Tra i veicoli interessati da questo richiamo Stellantis ha segnalato che vi sono auto quali Chrysler Pacifica e Voyager dal 2023 al 2024, Jeep Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wagoneer e Wrangler, nonché alcuni Ram 1500, 2500, 3500, 3500 Cab Chassis, 4500 e 5500. I proprietari di questi veicoli saranno avvisati a partire dal prossimo 3 maggio quando il gruppo chiederà loro di portare il veicolo in officina per ispezionare l’auto ed eventualmente sostituire il pezzo difettoso. Vedremo dunque a proposito di questo richiamo quali altre informazioni arriveranno nei prossimi giorni.