Fiat Multipla rinasce come SUV e si prepara a sfidare Dacia Duster e Bigster

Fiat Multipla tornerà a far parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto avverrà entro la fine del prossimo anno. La vettura nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda che prenderà il via il prossimo 11 luglio con la nuova Fiat Panda.

Fiat Multipla: ecco come sarà la futura generazione che debutterà nel 2025

Nuova Fiat Multipla tornerà nelle vesti di SUV lungo circa 4,4 metri e proverà a sfidare ad armi pari rivali del calibro di Dacia Duster e Bigster e Nissan Qashqai. Sarà un modello globale, pensato per l’Europa e altri mercati, come il Sud America, con un chiaro focus sul low cost. Avrà versioni con motori a combustione e, ovviamente, 100 per cento elettriche. La vettura avrà ben poco in comune con la vecchia Multipla da cui erediterà solo pochi elementi di design, per il resto si tratterà di un vero e proprio SUV che nella gamma di Fiat prenderà il posto di Fiat Tipo che dovrebbe uscire di scena entro la fine del prossimo anno.

Molto probabilmente già entro la fine del 2024 arriveranno le prime immagini della nuova Fiat Multipla e avremo le idee più chiare di quello che sarà il suo design. Per il momento ci dobbiamo accontentare delle immagini che Fiat ha pubblicato nelle scorse settimane che mostrano un concept da cui poi dovrebbe derivare questo modello oltre dei vari render di cui è disseminato il web che immaginano questo modello in modi assai diversi.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello destinato ad allargare e non di poco la platea di clienti interessati ad una vettura di Fiat finendo per far conquistare preziose quote di mercato al marchio torinese di Stellantis che anche in futuro vuole essere uno dei protagonisti assoluti del mercato auto per Stellantis e non solo.