Stellantis nelle scorse ore ha annunciato il rafforzamento della partnership con Archer. Il gruppo automobilistico ha fatto sapere di aver completato l’acquisizione di 8,3 milioni di azioni di Archer. Si tratta dunque di una vera e propria dimostrazione di fiducia nei confronti della startup che si occupa di sviluppare e produrre eVTOL. Ricordiamo che il primo velivolo elettrico a decollo verticale sarà lanciato l’anno prossimo.

Stellantis rafforza la partnership con Archer acquistando altre 8,3 milioni di azioni

Tra l’altro questo investimento arriva dopo la recente visita da parte del numero uno del gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares che si è recato a fare visita negli stabilimenti di Archer a Santa Clara in California. Questo è solo l’ennesimo passo di una collaborazione che già aveva avuto altri momenti importanti come ad esempio nel gennaio del 2023 quando il gruppo automobilistico ha confermato che avrebbe finanziato la produzione del nuovo velivolo Midnight di Archer. Con questo investimento l’azienda viene rafforzata ulteriormente e si prepara al meglio alla commercializzazione del suo veivolo elettrico a partire dal prossimo anno.

Entro fine anno sarà completato il nuovo stabilimento in Georgia dove verrà prodotto il veivolo. In questa fabbrica che avrà una grandezza di 32 mila metri quadrati saranno prodotte 650 unità di Archer Midnight ogni anno. Questo veivolo presenterà caratteristiche uniche. Sarà infatti silenzioso, sicuro e sostenibile. Il tempo di ricarica è di circa 10 minuti e questo eVTOL è perfetto per i viaggi tra i 30 e gli 80 km di distanza.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis a proposito di questo ulteriore rafforzamento della partnership con Archer ha dichiarato che l’azienda si affermerà di sicuro come leader nel mercato dell’aviazione elettrificata e insieme dunque sarà possibile portare avanti una vera e propria rivoluzione nel settore dei trasporti. Secondo il manager portoghese questo ulteriore investimento mette in evidenza la fiducia che la sua azienda ripone nel team di Archer. Adam Goldstein, fondatore e CEO di Archer ha ringraziato di questa ulteriore fiducia il gruppo automobilistico e ha affermato che la sua azienda è davvero vicina “a cambiare il modo in cui il mondo si muove nel cielo”.