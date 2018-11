Vasseur ammette di non avere problemi con la Renault, nonostante la sua improvvisa partenza dalla squadra

Frédéric Vasseur è arrivato in Formula 1 grazie al team Renault, insieme a Cyril Abiteboul, per diversi mesi. Tuttavia, le relazioni e gli obiettivi tra il francese e la squadra non hanno funzionato e Frédéric Vasseur ha lasciato la struttura francese per firmare alcuni mesi dopo per la Sauber. Nonostante l’addio improvviso tra le due parti, il team principal di Alfa Romeo Sauber ha affermato che da quando ha lasciato la squadra francese non ha avuto problemi con il direttore della Renault.

Frédéric Vasseur dice che, nonostante il rapporto tra lui e la Renault, e in particolare con Cyril Abiteboul, non ci sono problemi squadra francese. È consapevole del fatto che i suoi obiettivi con la squadra non erano gli stessi di quelli del consiglio e, quindi, ha deciso di lasciare.

“Non lo so, penso che probabilmente il motivo fosse qualcosa del genere. Non avevo un’idea chiara delle mie responsabilità. E onestamente, mi trovo molto meglio qui in Sauber, perché la struttura organizzativa è molto più agile. Onestamente, non mi lamento della Renault perché sapevo che c’era tutta questa politica e ho commesso degli errori, quindi non mi lamento affatto. Ora, sono molto felice perché ho mantenuto un buon rapporto con tutti alla Renault, spesso voliamo insieme. Quindi per me va bene, non voglio litigare con loro”, ha detto Frederic Vasseur a F1.com.

Da quando è entrato nel team Sauber nel 2017, tra le altre cose il francese ha permesso a Simone Resta di impegnarsi nel team, lasciando la parte tecnica della Ferrari e assumendo un ruolo più importante in Alfa Romeo Sauber, occupando la posizione di direttore tecnico della squadra.