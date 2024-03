La Nuova Fiat 600 di dEmo sorprende alla Madrid Art Week

L’arte si esprime anche nel design di un prodotto che non passa mai di moda. Questo è il caso della Nuova Fiat 600 Elettrica, che grazie alla visione originale e innovativa di Eladio de la Mora “dEmo”, si trasforma da auto a opera d’arte. La sua presenza è una delle attrazioni principali della mostra Ethereal, che si svolge nella settimana dell’arte di Madrid.

Una Fiat 600 elettrica firmata con lo stile personale di dEmo è esposta alla Madrid Art Week

Organizzato tra il 4 e il 17 marzo presso il sontuoso Hotel Santo Mauro de la Villa y Corte, Ethereal cerca di immergere i visitatori nella bellezza dell’effimero e nella trascendenza del tangibile dalla mano di creatori significativi nel presente e nel futuro. arte in Spagna come Jaime Monge, Anna Barrachina, Miguel Díaz Belda o Äcondieresis o lo stesso dEmo. La Global Art Company e il JOMO Social Club si sono affidati all’esperienza e alla conoscenza di Coral Sepúlveda come curatore della mostra.

Dall’arrivo della prima Fiat 600 nel 1955, questa famiglia di modelli compatti si è distinta riflettendo lo spirito pratico ed estetico del design italiano senza perdere i piaceri della “dolce vita”. Nella Nuova Fiat 600 Elettrica, questa filosofia si esprime nella sua linea, erede di questo classico automobilistico, e nella sua gamma di colori, che rende omaggio ai grandi paesaggi che si possono ammirare dalle Dolomiti al Mezzogiorno. Sole d’Italia Arancio, Terra Terra d’Italia o Cielo d’Italia Blu sono solo alcune delle proposte.

Icona del design e dello stile di vita mediterraneo, la Nuova Fiat 600 Electric arriva a Ethereal con l’aiuto del versatile artista pop e ambasciatore Fiat dEmo. Nato a Mora (Toledo) nel 1960, è diventato una delle grandi figure dell’arte pop e urbana in Spagna, oltre che un collezionista d’arte. Il suo spirito creativo e anticonformista ha saputo rompere schemi e convenzioni, con una filosofia spensierata.

Gli animali e il colore sono una delle sue grandi ossessioni, con pezzi di vari colori (come i famosi orsetti gommosi, che hanno conquistato Miami e adornano le piazze di diverse località della Comunità di Madrid). Ha anche contribuito con il suo tocco personale a campi come la pittura astratta o il design con doppie letture, giochi di colori e icone che vengono introdotte nella vita quotidiana dello spettatore. Una filosofia catturata in tele, vestiti, bottiglie di vino o elementi decorativi, come i suoi teschi emblematici e la Venere di Milo dal naso rosso.

L’intero importo ricavato dalla vendita di un’opera di Ethereal andrà alla Global Gift Foundation, guidata dalla filantropa spagnola Maria Bravo e dall’attrice Eva Longoria e impegnata a creare un impatto positivo nella vita di bambini, donne e famiglie in situazione di vulnerabilità o rischio di esclusione sociale.