Stellantis Saragozza: oltre 10 milioni di investimenti nel progetto IA4Q

L’elettrificazione rappresenta una delle grandi priorità per Stellantis, e in questo momento cruciale di trasformazione, la fabbrica di Stellantis Saragozza si sta attivando insieme a un vasto team di partner industriali e tecnologici per potenziare la produzione di automobili, mantenendo i propri impegni riguardo alla sostenibilità dei processi. Lo stabilimento di Stellantis nella città spagnola sta procedendo a pieno ritmo nell’attuazione del piano strategico Dare Forward 2030, con l’obiettivo ambizioso di diventare il leader nella soddisfazione del cliente.

Il progetto IA4Q, promosso dallo Stabilimento Stellantis Saragozza, comporterà investimenti per un valore di oltre 10 milioni di euro

Il programma TransMisiones, un’iniziativa di finanziamento per progetti sviluppati da gruppi di imprese, è parte di un’azione coordinata di ricerca e sviluppo convocata dal Ministero della Scienza, dell’Innovazione e dell’Università tramite il Centro per lo Sviluppo e l’Innovazione Tecnologica (CDTI). Questo programma mira ad affrontare due grandi aree rilevanti per l’economia spagnola: priorità trasversali che riguardano l’intera economia, in particolare quelle legate alla transizione verso la rivoluzione digitale. Inoltre, le priorità tematiche si concentrano sulla transizione verde, inclusa la transizione energetica e la lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze.

L’Agenzia statale per la ricerca (AEI) fornisce aiuti a progetti di ricerca e sviluppo all’interno di linee strategiche, in collaborazione tra organizzazioni di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito dell’iniziativa TransMisiones 2023. Questa iniziativa rientra nel quadro del programma statale per la promozione della ricerca tecnico-scientifica e il suo trasferimento.

Il progetto IA4Q, acronimo di “Artificial Intelligence for Quality and Inspection in Industrial Plants”, sostenuto dallo stabilimento Stellantis Saragozza, rappresenta un significativo impegno finanziario di oltre 10 milioni di euro. Questo progetto mira a sviluppare tecnologie innovative per migliorare la qualità e l’efficienza nei processi industriali, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’energia efficiente. Attraverso l’implementazione di intelligenza artificiale e soluzioni digitali avanzate, l’obiettivo è ottimizzare la produzione, ridurre gli sprechi e promuovere la digitalizzazione nell’ambito industriale.

Il consorzio coinvolge sei PMI come partner industriali, di cui tre localizzate in Aragona, insieme a due centri di ricerca e sviluppo tecnologico, tra cui l’Istituto Tecnologico di Aragona (ITA) e l’Università di Saragozza. L’obiettivo principale del consorzio è quello di condurre ricerca e industrializzazione per implementare tecnologie innovative nell’ambito della qualità industriale, attraverso 19 progetti specifici concentrati sull’integrazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Questi progetti si proporranno di sviluppare e implementare tecnologie avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei prodotti e dei processi industriali. La durata prevista per l’attuazione di tali progetti è compresa tra il 2024 e il 2027, durante i quali si prevede di raggiungere importanti risultati nell’ottimizzazione della qualità, nella riduzione degli sprechi, nell’incremento dell’efficienza energetica e nell’accelerazione del processo di digitalizzazione nell’ambito industriale.