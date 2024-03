Stellantis e Nexus Automotive International annunciano una partnership commerciale strategica

Stellantis e Nexus hanno rivelato oggi una nuova alleanza commerciale strategica e innovativa. L’obiettivo principale di questa partnership è potenziare i marchi post-vendita del gruppo automobilistico, capitalizzando sulla vasta rete di distribuzione globale di Nexus. L’obiettivo è accelerare in modo significativo nel canale aftermarket indipendente, partendo dall’area del Nord America, del Medio Oriente e dell’Asia Pacifico.

La partnership mira a potenziare ulteriormente i marchi post-vendita di Stellantis

I membri di Nexus avranno accesso alla gamma completa di prodotti e servizi offerti da Stellantis, che integreranno il loro attuale portafoglio. Questo consentirà di offrire soluzioni più complete e convenienti ai clienti globali, mantenendo coerenza con il modello di distribuzione stabilito nei rispettivi paesi.

Questa trasformazione da produttore di automobili convenzionale e leader IAM a una partnership più innovativa e vantaggiosa per tutti è in linea con il DNA e gli obiettivi a lungo termine sia di Stellantis che di NEXUS. Stellantis mira a “guidare il modo in cui si muove il mondo”, offrendo soluzioni di mobilità pulite, sicure e convenienti, insieme a una gamma completa di parti e servizi. Questo approccio mira a creare relazioni durature con i clienti e gli automobilisti, garantendo al contempo un impatto positivo sull’ambiente e sulla sicurezza stradale.

Questa partnership offre la possibilità di esplorare ulteriori sinergie reciprocamente vantaggiose. Tra queste ci sono il consolidamento degli acquisti globali, progetti di digitalizzazione e l’utilizzo della presenza distributiva e del know-how commerciale delle aziende. Inoltre, si aprono opportunità per soluzioni di mobilità e iniziative di economia circolare. Tutto ciò contribuirà a migliorare la sostenibilità del loro modello di business. Questa collaborazione espande notevolmente le opzioni disponibili per i clienti Stellantis e Nexus, offrendo un approccio orientato esclusivamente al cliente.

“L’accordo rientra in un’ampia iniziativa di sviluppo globale, in piena sintonia con l’attività dei nostri riparatori autorizzati e della rete Eurorepar Car Service. Sfruttare la comunità e la presenza globale di Nexus insieme all’ampia offerta di prodotti di Stellantis rafforzerà le nostre posizioni e favorirà la nostra crescita, in linea con gli obiettivi del nostro piano strategico Dare Forward 2030. Siamo entusiasti di annunciare la ratifica di questa partnership con Nexus, che porterà vantaggi significativi ad entrambe le nostre società”, ha dichiarato Sylvie Layec, vicepresidente senior per le vendite e il marketing globali di Stellantis Parts and Services.

“Essendo la principale comunità AA al mondo e caratterizzandosi per una mentalità estremamente progressista, è essenziale stabilire relazioni commerciali con i principali attori del mercato post-vendita automobilistico globale. Definire una tabella di marcia fruttuosa sia per Stellantis che per Nexus offre numerosi vantaggi alle nostre rispettive aziende e ci aiuterà a plasmare l’aftermarket automobilistico del futuro”, ha dichiarato Gaël Escribe, CEO di Nexus Automotive International.