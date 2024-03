Stellantis svela l’ordine del giorno dell’AGM 2024

Stellantis ha dato il via alla preparazione dell’Assemblea generale annuale degli azionisti (AGM) del 2024, annunciando oggi la pubblicazione dell’ordine del giorno e delle note esplicative per l’evento, fissato per il 16 aprile 2024 ad Amsterdam.

Stellantis: pubblicato l’ordine del giorno dell’assemblea generale annuale degli azionisti del 16 aprile

L’ordine del giorno e le relative note esplicative, insieme ad altri documenti relativi all’AGM e alle istruzioni per il voto, sono accessibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com. Qui, gli interessati possono visualizzare e scaricare tutti i materiali pertinenti per partecipare all’assemblea.

Gli azionisti che preferiscono avere una copia cartacea di tali documenti, che includono anche il bilancio certificato di Stellantis per l’anno fiscale chiuso il 31 dicembre 2023, possono richiederla gratuitamente tramite i contatti forniti sul sito web.

Questa assemblea annuale rappresenta un momento chiave per gli azionisti di Stellantis, offrendo loro l’opportunità di esaminare e votare su questioni importanti riguardanti la gestione e la direzione dell’azienda. È un’occasione per i titolari di azioni di esprimere le proprie opinioni e influenzare le decisioni future di Stellantis.

Con la pubblicazione anticipata dell’ordine del giorno e delle note esplicative, il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares dimostra il suo impegno per la trasparenza e la comunicazione efficace con gli azionisti, garantendo che abbiano accesso a tutte le informazioni rilevanti per partecipare in modo informato e consapevole all’AGM. Gli azionisti sono incoraggiati a prendere parte attiva all’assemblea, esaminando attentamente i materiali forniti e partecipando al processo decisionale che plasmerà il futuro di Stellantis.