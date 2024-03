Stellantis e Kyndryl ampliano la propria partnership

Kyndryl, il principale fornitore mondiale di servizi di infrastruttura IT, ha oggi annunciato un accordo pluriennale esteso con Stellantis per sovrintendere e gestire diverse operazioni aziendali fondamentali. Queste includono il networking, il supporto dei data center e i servizi IT locali in Europa, Nord America e Sud America.

Annunciata oggi un’ulteriore estensione della partnership tra Stellantis e Kyndryl

Sulla base dell’accordo annunciato nel febbraio 2023, Kyndryl contribuirà alla modernizzazione dell’infrastruttura IT di Stellantis. Questo consentirà alla casa automobilistica di accedere a una vasta gamma di risorse tecniche qualificate, riequilibrare le competenze interne e migliorare la sua attenzione verso aspetti digitali, sicurezza informatica, nuovi modelli di business e soluzioni orientate al cliente. Le due aziende continueranno a collaborare per co-creare e co-innovare soluzioni mirate a migliorare l’esperienza del cliente, l’efficienza operativa e la sostenibilità nel settore automobilistico.

“È un grande onore per noi estendere la nostra partnership con Stellantis, un’azienda che sta guidando l’innovazione nel settore della mobilità. La nostra collaborazione si basa su una visione comune di trasformazione digitale e innovazione, sfruttando la vasta portata globale, l’expertise settoriale e l’esperienza tecnologica di Kyndryl per supportare Stellantis nel raggiungere i suoi obiettivi strategici e realizzare le proprie ambizioni”, ha dichiarato Angelo Cirocco, Managing Partner di Kyndryl.

“Stellantis si impegna a ridefinire il concetto di mobilità, puntando a creare nuovi standard nel nostro settore in costante evoluzione. Questo significa collaborare con i principali innovatori tecnologici a livello globale per offrire prodotti e soluzioni all’avanguardia, sia innovativi che sostenibili, che rispondano alle crescenti esigenze dei clienti e contribuiscano alla tutela del pianeta. Siamo entusiasti di ampliare la nostra partnership con Kyndryl, utilizzando la potenza delle tecnologie digitali per generare valore per l’intera società”, ha affermato Gilles Feuntun, Vice Presidente di Global Technology & Operations di Stellantis.