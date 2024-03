Stellantis leader del mercato spagnolo a febbraio

Stellantis ha chiuso il mese di febbraio con 21.491 immatricolazioni dei suoi marchi commercializzati in Spagna (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), che rappresentano una quota di mercato quota del 22,8 per cento. Peugeot è anche la marca leader nel mercato spagnolo questo mese, con una quota dell’8,2 per cento.

Nel cumulato dei primi due mesi dell’anno, i marchi che fanno parte del gruppo Stellantis hanno aggiunto 36.852 unità immatricolate, che si traducono in una quota di mercato del 21,2 per cento. Dati che pongono l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe al vertice del mercato automobilistico spagnolo totale (autovetture più veicoli commerciali).

Anche nel mercato dei veicoli commerciali Stellantis è leader con 4.851 immatricolazioni a febbraio (il 37,4 per cento del mercato). Nei primi due mesi dell’anno il Gruppo ha immatricolato in questo mercato 8.845 unità, con una quota del 36,6 per cento.

Inoltre, Stellantis è leader di mercato nei veicoli commerciali 100 per cento elettrici nei primi due mesi dell’anno, con una quota del 37,9 per cento e i suoi marchi Citroën e Peugeot sono ai primi posti della classifica in questa categoria. Questi risultati rappresentano un altro passo avanti nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis. Dunque ancora un mese molto positivo in Spagn aper il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO portoghese Carlos Tavares.