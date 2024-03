Stellantis: la FIOM chiede di mettere in sicurezza lo stabilimento di Pomigliano

Samuele Lodi, Maurizio Oreggia, Mauro Cristiani e Mario Di Costanzo della Fiom Cgil hanno annunciato che giovedì 29 febbraio, presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, è stato presentato il modello speciale Pandina. Questa vettura si distingue per la sua maggiore innovazione tecnologica e un sistema multimediale performante. I dirigenti sindacali aggiungono che l’azienda ha comunicato un aumento del 20% della produzione della Panda a partire dalla metà di marzo prossimo e che il modello sarà prodotto almeno fino al 2027. Queste decisioni riflettono il senso di responsabilità dei lavoratori che, negli anni, hanno contribuito ai significativi risultati del sito in termini di qualità e produttività.

La FIOM chiede che dopo gli annunci di Stellantis a Pomigliano seguino i fatti

I rappresentanti sindacali Lodi, Oreggia, Cristiani e Di Costanzo sottolineano l’importanza che agli annunci seguano fatti concreti. Vogliono garantire la sicurezza futura dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, assicurando la produzione di modelli di massa oltre il 2027 e quindi la continuità dell’occupazione. Ritengono fondamentale portare nel sito produttivo le competenze necessarie per affrontare i cambiamenti della transizione energetica ed ecologica, in linea con gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea.

I dirigenti Fiom ribadiscono la necessità di un incontro con la presidenza del Consiglio, Stellantis e le organizzazioni sindacali. Vogliono definire un piano strategico che assicuri investimenti in ricerca e sviluppo, progettazione e nuovi modelli per tutti gli stabilimenti, oltre alla tutela e rigenerazione dell’occupazione. Lodi, Oreggia, Cristiani e Di Costanzo concludono sottolineando che il settore automotive sta vivendo una fase di trasformazione profonda. Ritenendo importante fornire prospettive chiare agli stabilimenti e ai lavoratori di Stellantis e delle aziende della componentistica. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno da Pomigliano per quanto riguarda il futuro dello storico stabilimento di proprietà del gruppo Stellantis.