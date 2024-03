Aperti gli ordini per la Nuova Fiat 600 Hybrid in Francia

Dopo il debutto della Nuova Fiat 600e alla fine del 2023, FIAT comunica oggi l’apertura degli ordini in Francia per la Nuova Fiat 600 Hybrid, con un prezzo base di 24.900 euro. La Nuova 600 è ora disponibile sia in versione completamente elettrica che ibrida, ampliando così l’offerta del marchio in questo segmento altamente competitivo e in evoluzione.

Una soluzione tecnologica efficiente, l’ibrido permette ai clienti di godere della Nuova Fiat 600 in versione ibrida MHEV 48V “P2”, che eroga 100 CV, con un’attesa emissione stimata di CO2 di soli 110 g. Questa motorizzazione ibrida sarà disponibile in due livelli di allestimento: la Nuova Fiat 600 Hybrid La Prima, la versione più esclusiva, e la Nuova Fiat 600 Hybrid, la versione più accessibile.

Il motore ibrido che equipaggia la Nuova Fiat 600 Hybrid rappresenta l’apice della tecnologia, garantendo comfort, piacere di guida e prestazioni. Grazie a questa tecnologia avanzata, la Nuova Fiat 600 Hybrid offre un’esperienza di guida elettrica autentica, consentendo al conducente di godere di una guida estremamente fluida e silenziosa. Le situazioni in cui la vettura può essere guidata in modalità completamente elettrica sono varie: dalla guida in città a velocità inferiori a 30 km/h, fino alla guida su strada in condizioni di velocità costante o in discesa, e anche su autostrada in situazioni analoghe.

Il veicolo assicura una guida fluida e confortevole grazie all’avviamento a cinghia, che consente una transizione silenziosa ed efficiente tra il motore a benzina e quello elettrico. Il segreto delle prestazioni risiede nella perfetta sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri, in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che incorpora il motore elettrico da 21 kW. Questo sistema integra l’inverter e l’unità centrale di trasmissione, garantendo la massima ottimizzazione in termini di compattezza.

La potenza elettrica “aggiuntiva” migliora la reattività ai bassi regimi e durante l’accelerazione, offrendo al conducente una partenza silenziosa e una risposta rapida, con transizioni fluide e immediate. Inoltre, questa tecnologia consente di recuperare energia durante le fasi di decelerazione del veicolo.

In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi, consentendo di risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto a un motore a benzina con cambio automatico. Questo è reso possibile soprattutto grazie all’utilizzo del ciclo Miller e si traduce in emissioni di CO2 stimate a 110 g (soggetto ad approvazione finale), rendendo il veicolo competitivo rispetto alla concorrenza.

La Nuova Fiat 600 Hybrid offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,9 secondi e beneficia della coppia praticamente istantanea fornita dal motore elettrico. Questo significa che le prestazioni del motore a combustione vengono rapidamente integrate e ottimizzate, riducendo l’effetto di “turbo lag” e garantendo una risposta immediata alla pressione sul pedale dell’acceleratore. Inoltre, quando il veicolo si avvia in modalità puramente elettrica, il motore a combustione entra in funzione per fornire la potenza richiesta.

La potenza ibrida offre diversi vantaggi, tra cui l’avviamento in modalità 100% elettrica (e-launch): un processo fluido, silenzioso e privo di sprechi di carburante. Inoltre, il motore elettrico contribuisce a migliorare l’efficienza e le prestazioni complessive del veicolo, consentendo al motore a combustione di essere spento in determinate situazioni.

Questa modalità si attiva in città a velocità inferiori a 30 km/h, offrendo un’autonomia completamente elettrica di 1 km su strade urbane ed extraurbane, con la condizione che il conducente mantenga una guida regolare. Inoltre, la modalità si attiva quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni di guida stabile o in discesa, e anche in autostrada, in situazioni specifiche. Questo approccio consente di gestire in modo efficiente la richiesta di potenza e il livello di carica della batteria.

La Nuova Fiat 600 fonde il meglio dei segmenti B e B-SUV, regalando un’esperienza di guida piacevole, vivace e raffinata. È la scelta ideale per la vita cittadina, incarnando appieno i valori del marchio Fiat in termini di stile italiano e sostenibilità. Con un design attraente e contemporaneo, la Nuova Fiat 600 Hybrid offre generose dimensioni, con una lunghezza di 4,17 metri, 5 porte e 5 posti. All’interno, vanta un vano portaoggetti di 15 litri, il migliore nella sua categoria, e un bagagliaio con una capacità di carico di 385 litri.