Stellantis ha registrato solide performance in Medio Oriente e Africa nel 2023

Stellantis Middle East and Africa (MEA) ha dimostrato una solida performance nel corso del 2023, avanzando efficacemente verso i suoi obiettivi Dare Forward 2030 nonostante le sfide globali. Tra i risultati chiave raggiunti si evidenziano: Un notevole aumento dei ricavi netti del 64% rispetto al 2022, raggiungendo i 10.560 miliardi di euro, un incremento del 43% nelle spedizioni rispetto all’anno precedente, totalizzando 616.100 unità, un aumento del 111% nel risultato operativo rettificato (AOI) rispetto al 2022, raggiungendo i 2,503 miliardi di euro, un aumento della quota di mercato al 14,9%, registrando un incremento di 3 punti percentuali rispetto al 2022 e una posizione di rilievo nel mercato regionale dei veicoli commerciali leggeri, piazzandosi al 2° posto nel 2023 e al 1° posto nel quarto trimestre dello stesso anno.

Nel 2023 ottimo andamento per Stellantis in Africa e Medio Oriente

L’andamento positivo di Stellantis MEA nel 2023 riflette un costante allineamento con la strategia Dare Forward 2030, concentrandosi sull’offerta di soluzioni di mobilità che rispondano alle esigenze dei clienti nella regione MEA. Il raggiungimento di una quota di mercato del 14,9% rappresenta un significativo progresso verso l’obiettivo del 22 per cento di leadership di mercato entro il 2030, delineato nella sezione Dare Forward 2030 MEA del piano strategico, indicando una crescente presenza sul mercato.

Samir Cherfan, Direttore Operativo di Stellantis Medio Oriente e Africa, ha commentato: “La regione è estremamente dinamica e abbiamo ambizioni elevate. Miriamo a diventare il principale attore del mercato regionale con un milione di veicoli venduti entro il 2030, di cui il 35 per cento saranno elettrici. Vogliamo raggiungere un’autonomia produttiva regionale superiore al 90 per cento, producendo nella regione per la regione, il che ci posizionerà come il principale attore localizzato nella regione. Grazie al forte impegno dei nostri dipendenti e partner, stiamo avanzando a pieno ritmo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici Dare Forward 2030”.

I risultati ottenuti evidenziano il ruolo centrale di Stellantis MEA come “Terzo Motore” di Stellantis e il suo impegno per la crescita e la soddisfazione del cliente. Sono stati compiuti progressi significativi in diverse aree strategiche, tra cui l’espansione industriale in Algeria, Marocco, Egitto, Sud Africa e Turchia, insieme all’innovazione del prodotto e alla crescita commerciale in Turchia, Marocco e Algeria.

Stellantis

Stellantis MEA entra nel 2024 con una strategia mirata, volta a consolidare la sua posizione nei mercati chiave, migliorare le prestazioni commerciali e sviluppare ulteriormente l’autonomia di approvvigionamento. Tali sforzi mirano a mantenere la traiettoria di crescita e a continuare a fornire un valore eccezionale ai clienti e alle parti interessate di Stellantis MEA.