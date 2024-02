Stellantis: il 3 aprile il nuovo Freedom Forum of Mobility

Il secondo Freedom of Mobility Forum, organizzato da Stellantis come una piattaforma aperta per esplorare le sfide della mobilità futura attraverso un’ampia gamma di prospettive, promette un dibattito vivo e controverso. Facilitato da una terza parte neutrale, l’evento del 3 aprile 2024 affronterà il tema “Come il nostro pianeta affronterà le esigenze di mobilità di otto miliardi di persone?” Esplorerà come i limiti planetari potrebbero ridefinire la libertà di mobilità in termini di tecnologia, economia e stili di vita.

Il prossimo 3 aprile appuntamento con il Freedom Forum of Mobility di Stellantis

Il Freedom of Mobility Forum di Stellantis è stato istituito su quattro principi cardine: un approccio globale a 360 gradi, approfondimenti basati sui dati, apertura e trasparenza per il pubblico e un impegno onesto, rispettoso e collaborativo. Gli esperti internazionali che interverranno come relatori hanno già espresso punti di vista divergenti, come evidenziato dai loro commenti iniziali.

Cecilia R. Edwards, partner presso Wavestone, leader globale nella consulenza aziendale, riprenderà il suo ruolo di facilitatrice nel Freedom of Mobility Forum di Stellantis, moderando una discussione aperta tra esperti e studenti di tre prestigiose università. Gli spettatori dell’evento avranno anche la possibilità di coinvolgersi direttamente con i relatori attraverso tre sessioni di domande e risposte dedicate, rendendo l’esperienza interattiva e coinvolgente. Ulteriori dettagli sul dibattito digitale di due ore saranno resi noti in seguito.

Tra i partecipanti ci saranno Majora Carter, una rinomata stratega della rivitalizzazione urbana, promotrice immobiliare, autrice pluripremiata e conduttrice televisiva, conosciuta a livello internazionale per il suo impegno nel trasformare le comunità urbane attraverso progetti innovativi e sostenibili, Manal Jalloul, cofondatrice e amministratrice delegata di AI Lab, una figura di spicco nel campo dell’intelligenza artificiale. È anche un istruttore certificato e un’ambasciatrice universitaria presso NVIDIA Deep Learning Institute, portando avanti l’innovazione e l’istruzione nel settore dell’IA e Roberto Schaeffer, professore di economia energetica presso l’Università Federale di Rio de Janeiro e collaboratore dell’IPCC. Inoltre sarà presente anche il nuemro di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares.