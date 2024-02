Stellantis: la sua economia circolare registra una forte crescita nel 2023

Nel corso del 2023, l’unità organizzativa dedicata all’Economia Circolare, una delle sette business unit focalizzate sulla crescita identificate nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, ha continuato a dimostrare un notevole dinamismo. Questa performance ha aperto nuove opportunità e ha confermato il suo ruolo cruciale all’interno del Gruppo, specialmente nel perseguire l’ambizioso obiettivo delle zero emissioni nette di CO2 entro il 2038.

Le vendite della business unit di Economia Circolare di Stellantis sono aumentate del 18% nel corso del 2023

Nel corso del 2023, l’attività della business unit di Economia Circolare, fondata sulla strategia delle 4R (Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo, Riciclo), ha registrato un aumento del 18% nel suo fatturato globale rispetto al 2022. In tutte e quattro le aree delle 4R, l’assortimento completo di ricambi sostenibili ha visto una significativa espansione, ora coprendo il 15,2% della domanda post-vendita dei clienti.

L’attività di Economia Circolare di Stellantis sta registrando una crescita a livello globale. A novembre dello scorso anno, l’azienda ha aperto il primo Hub di Economia Circolare SUSTAINera nel comprensorio di Mirafiori. Questo hub è specializzato nella rigenerazione di motori, cambi e batterie ad alta tensione per veicoli elettrici, oltre che nel ricondizionamento e smontaggio dei veicoli stessi. Questa iniziativa ha dato vita a un centro di eccellenza che mira a industrializzare le attività di recupero e riutilizzo sostenibile di componenti e materiali, segnando un passo importante verso un’economia circolare più efficace e sostenibile.

Nel corso del 2023, Stellantis ha istituito SUSTAINera in Europa, una joint venture con Galloo, volta a fornire un’offerta completa per il ritiro e il riciclo dei veicoli a fine vita sia per privati che per professionisti. A inizio gennaio 2024, è stato lanciato il servizio online su www.valorauto.com. Inoltre, Stellantis ha siglato un memorandum d’intesa con Orano per una futura joint venture dedicata al riciclo delle batterie dei veicoli elettrici a fine vita in Europa e Nord America.

In Brasile, SUSTAINera ha ricevuto l’Automotive Business Award 2023 nella categoria ESG. Questo prestigioso riconoscimento celebra le aziende innovative e lungimiranti che esercitano un impatto positivo nel settore automobilistico e della mobilità. La rigenerazione rappresenta il fulcro del successo della business unit di Economia Circolare. Nel corso del 2023, SUSTAINera ha visto un aumento delle vendite del 14%, confermando la sua abilità nel soddisfare la crescente richiesta di componenti automobilistici sostenibili a prezzi accessibili.

Durante l’anno, SUSTAINera ha ampliato la sua gamma di componenti rigenerati, introducendo 38 nuove linee di prodotto. Tra queste, un’importante novità è stata l’introduzione della prima videocamera rigenerata per parabrezza, sviluppata in collaborazione con Valeo, un leader nella produzione di prodotti ADAS rigenerati. Inoltre, SUSTAINera ha espanso la sua offerta di serbatoi SCR (Selective Catalytic Reduction) rigenerati in Europa, aggiungendo 17 nuovi codici prodotto compatibili con numerosi modelli dei marchi del Gruppo, conformi agli standard Euro 6.1/6.2.

In Nord America, SUSTAINera ha ampliato la sua offerta introducendo nuovi cambi rigenerati e estendendo la copertura al Model Year 21 e ai motori HEMI, che ora spaziano dai Modelli Year 2017 al 2020. Parallelamente, l’azienda ha potenziato la sua capacità di soddisfare la domanda dei clienti migliorando le opportunità di approvvigionamento dei componenti usati.

La restituzione dei componenti usati è un elemento cruciale per l’attività di rigenerazione. Per ottimizzare la gestione di questo processo e il flusso logistico all’interno della rete di concessionari, nel 2023 Stellantis ha lanciato “Back in the Box”, un nuovo sistema informatico integrato e standardizzato per l’Enlarged Europe. Questo sistema sarà esteso a livello mondiale nei prossimi mesi.

Nel corso del 2023, i successi non si sono limitati all’attività strategica di rigenerazione. Le vendite di ricambi originali usati multimarca, gestite attraverso la piattaforma esclusiva B-Parts, hanno registrato un notevole aumento del 63% rispetto al 2022. Questo servizio, accessibile sia ai clienti privati che alla rete Stellantis tramite il portale di e-commerce www.b-parts.com, è ora disponibile in 160 Paesi nel mondo. B-Parts vanta un’incredibile disponibilità di 7 milioni di ricambi usati provenienti da centri di rottamazione certificati, segnando un record europeo con un aumento del 31% rispetto all’anno precedente.

Parallelamente, l’attività di riparazione è stata potenziata grazie all’ampliamento della gamma di componenti elettronici riparabili. Per quanto riguarda le batterie ad alta tensione, sono stati istituiti 24 centri E-Repair in Enlarged Europe, Israele, Giappone e Corea del Sud.

Inoltre, Stellantis ha incrementato significativamente le attività di riciclo nel corso del 2023, destinando 2 milioni di componenti auto al riciclo e registrando un aumento dell’84% nel recupero da riciclo. In Enlarged Europe e in Nord America, l’azienda ha avviato il riciclo dell’alluminio proveniente dai cerchi in lega, dimostrando un impegno continuo verso una gestione sostenibile delle risorse e dei materiali.

Nel 2024, la business unit di Economia Circolare punta a mantenere il trend di crescita registrato nell’anno precedente. Questo aumento delle vendite è supportato dall’espansione dell’offerta di componenti sostenibili, derivanti dalle attività di rigenerazione, riparazione, riutilizzo e riciclo, al fine di soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di clienti.

Per migliorare ulteriormente l’offerta di prodotti e aumentare la visibilità delle iniziative di SUSTAINera, è stato lanciato un sito web dedicato, www.sustainera.com. Nel contesto di un approccio olistico, Stellantis aumenterà anche l’uso di imballaggi ecologici, già introdotti nel 2023, rendendoli obbligatori per tutti i fornitori nell’area Enlarged Europe, anticipando così la scadenza del 2030 prevista dalle normative europee. Questa politica sarà estesa anche ad altre regioni in tutto il mondo.