Stellantis: operaio vittima sul lavoro a Pratola Serra

Un tragico incidente ha causato la morte di un operaio di 52 anni nello stabilimento Stellantis situato a Pratola Serra, nell’area industriale di Pianodardine, in provincia di Avellino. La vittima, un dipendente di una ditta esterna, è stata schiacciata da un macchinario nel reparto basamento motore. L’incidente si è verificato all’interno dello stabilimento industriale noto come “FCA Stellantis Cia”. Nonostante i soccorsi del personale del 118 intervenuto e i tentativi di rianimazione, l’uomo, originario di Acerra e dipendente di un’altra ditta con sede a Foggia, è deceduto sul posto. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri di Pratola Serra e Avellino, l’ispettorato del lavoro e l’ASL, sono intervenute per indagare sulle cause dell’incidente.

Le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm di Avellino, insieme alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) dello stabilimento irpino, hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra. Questa decisione è stata presa in seguito alla tragica perdita di un lavoratore sul luogo di lavoro. In un comunicato ufficiale, la RSA ha espresso profondo cordoglio e solidarietà alla famiglia del dipendente deceduto, sottolineando che uno sciopero è stato dichiarato dalle 10:30 del 22 febbraio per l’intera giornata. Il tema delle morti sul lavoro sta attirando l’attenzione dei sindacati in tutta la regione Campania, che stanno organizzando manifestazioni da Napoli a Caserta, da Benevento ad Avellino.