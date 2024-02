Stellantis: crescono le vendite di auto in Europa a gennaio

Nel mese di gennaio scorso, in Europa (Unione Europea, Gran Bretagna e Paesi Efta), le immatricolazioni di nuove auto del gruppo Stellantis sono aumentate del 15 per cento, raggiungendo quota 162.525 unità. Questo dato è emerso dal report mensile diffuso dall’Acea, l’associazione dei produttori europei di autoveicoli.

Aumentano del 15% le vendite di Stellantis in Europa che comincia bene il 2024

La quota di mercato del gruppo Stellantis è aumentata al 18 per cento (rispetto al 17,2 per cento dello stesso mese del 2023). Tra i marchi del gruppo, Peugeot registra un aumento al 22,8 per cento, Opel/Vauxhall al 35,3 per cento, Alfa Romeo al 13,7 per cento, mentre Fiat scende al 7,5 per cento e DS al 6 per cento.

Il successo di Stellantis può essere attribuito a diversi fattori. Prima di tutto, la vasta gamma di marchi che compongono il gruppo, come Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep e altri, offre una diversificazione che si adatta alle varie esigenze dei consumatori europei. Inoltre, l’attenzione alla transizione verso la mobilità sostenibile, con una crescente offerta di veicoli elettrificati, risponde alle mutate preferenze dei consumatori e alle normative ambientali sempre più rigorose in Europa.

Questi risultati positivi riflettono anche una strategia commerciale dinamica, che abbraccia la modernizzazione dei modelli offerti, il rinnovo delle linee produttive e una forte presenza nel mercato dei veicoli commerciali, settore in cui Stellantis ha consolidato una solida reputazione nel corso degli anni. Inoltre, l’impegno verso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi offerti ai clienti, insieme all’ottimizzazione della rete di distribuzione, sta producendo risultati concreti.

Oltre a Stellantis, tra le altre grandi case automobilistiche, le immatricolazioni di BMW registrano un aumento del 29,7 per cento, mentre quelle di Nissan crescono del 38 per cento. Tesla, invece, segna un notevole incremento dell’86,3 per cento. Tuttavia, Mercedes-Benz vede una diminuzione del 10,6 per cento, mentre Renault scende del 2,1 per cento. Nel mercato europeo, a gennaio sono state immatricolate 1.015.381 vetture, registrando un aumento dell’11,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2023, secondo i dati dell’Acea.