Stellantis brevetta un cambio a due velocità per veicoli elettrici fuoristrada

Stellantis ha recentemente presentato un brevetto che cattura l’attenzione e potrebbe portare significativi vantaggi ai futuri veicoli elettrici (EV) come Jeep Recon. Quest’ultimo brevetto introduce un cambio all’avanguardia, appositamente progettato per migliorare le prestazioni e la versatilità durante le avventure fuoristrada con propulsione elettrica. Esploreremo i dettagli di questa tecnologia innovativa e il suo potenziale per rivoluzionare l’esperienza di guida off-road.

Interessante brevetto di Stellantis per un cambio a due velocità per auto elettriche

La guida fuoristrada richiede un’elevata e prolungata coppia, fondamentale per affrontare terreni accidentati. Mentre i veicoli con motore a combustione interna (ICE) ottengono questa caratteristica attraverso ingranaggi aggiuntivi nella scatola di trasferimento, i veicoli elettrici a batteria solitamente si basano su cambi a singola velocità.

Anche se i cambi a singola velocità sono efficaci nell’erogare la coppia, faticano a sostenere i livelli elevati di coppia richiesti per escursioni fuoristrada prolungate. Sebbene un rapporto di trasmissione più alto possa compensare, ciò può compromettere le prestazioni e l’autonomia su strada. Riconoscendo questa limitazione, il nuovo gruppo cambio brevettato da Stellantis è progettato appositamente per i veicoli fuoristrada elettrici, offrendo capacità di coppia elevata e sostenuta senza sacrificare le prestazioni su strada.

Questo gruppo cambio funge da cuore pulsante per un veicolo fuoristrada elettrico, conferendogli la capacità di affrontare con facilità terreni impegnativi. Nella modalità fuoristrada a bassa velocità, il cambio raggiunge un rapporto di riduzione di 3:1, fornendo così la coppia necessaria per superare pendenze ripide e affrontare terreni accidentati. Al contrario, nella modalità di guida ad alta velocità su strada, il cambio opera con un rapporto 1:1, ottimizzando l’efficienza e le prestazioni per la guida in autostrada.

Stellantis

Integrando questo cambio avanzato nei modelli Jeep, i conducenti possono aspettarsi prestazioni e versatilità senza precedenti nelle avventure fuoristrada elettriche. Che si tratti di conquistare sentieri rocciosi o attraversare terreni fangosi, questi veicoli eccelleranno in ogni scenario, offrendo un’esperienza di guida esaltante. Grazie alla sua funzionalità a due velocità, al controllo indipendente della frizione e alle capacità di mobilità migliorate, questo cambio promette di aumentare le prestazioni e la versatilità dei veicoli elettrici di Stellantis, soprattutto in condizioni di guida fuoristrada impegnative.