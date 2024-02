Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Lancia Gamma, Jeep Compass e le altre auto che saranno prodotte in Italia da Stellantis in futuro

Nei prossimi anni saranno diverse le auto che il gruppo Stellantis ha intenzione di produrre in Italia. Questo almeno secondo quanto confermato fino ad oggi. A Cassino avverrà la produzione delle nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio su piattaforma STLA Large. Sempre in quel sito produttivo sarà costruito anche Maserati Grecale Folgore. a Mirafiori continuerà la produzione di Fiat 500e mentre Maserati produrrà le nuove GranTurismo e GranCabrio Folgore. Dal 31 marzo stop definitivo alla produzione di Maserati Levante mentre l’erede della Quattroporte è stata rinviata.

Da Alfa Romeo Giulia a Lancia Gamma: ecco le auto che saranno prodotte nel nostro paese da Stellantis in futuro

A Melfi dopo la rinuncia alla nuova Opel Manta dovrebbero essere 4 le auto prodotte da Stellantis: la nuova Lancia Gamma, due auto di DS Automobiles e l’erede di Jeep Compass. A Pomigliano invece l’attuale Fiat Panda è confermata fino al 2026. Nella stessa fabbrica continueranno ad essere prodotte anche Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet. A Modena verrà prodotta Maserati MC20. Di sicuro non saranno prodotte in Italia la nuova Fiat Panda che sarà costruita in Serbia, Marocco e Brasile e nemmeno la nuova Lancia Ypsilon svelata ieri che sarà prodotta in Spagna.

Quanto ad Alfa Romeo Milano, il crossover compatto che vedremo il prossimo 10 aprile sarà fabbricato a Tychy in Polonia. Ancora in dubbio il luogo che verrà scelto per la produzione della nuova Lancia Delta. Essendo realizzata su piattaforma STLA Medium attualmente le opzioni sarebbero quattro: Melfi, Eisenach in Germania, Sochaux e Rennes in Francia. Sempre a Cassino dal 2028 potrebbe trovare spazio anche la futura top di gamma di Alfa Romeo che si collocherà nel segmento E. In questo caso però si attendono ancora conferme ufficiali.

Qualcosa potrebbe cambiare in caso di accordo di Stellantis con il governo italiano per la produzione di oltre 1 milione di auto all’anno nel nostro paese. In quel caso sarà inevitabile che agli attuali modelli previsti venga aggiunta qualche altra novità. Qualcuno ha ipotizzato il ritorno dalla Spagna di Lancia Ypsilon ma per il momento sono solo voci. Vedremo dunque nei prossimi mesi che novità arriveranno in proposito.