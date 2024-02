Stellantis: in Italia premio medio di 2112 euro per i dipendenti

Il premio che i dipendenti del gruppo Stellantis in Italia, soggetti al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL), riceveranno in aprile ammonta a un valore medio complessivo di 2112 euro, correlato alla retribuzione contrattuale di riferimento.

In Italia per i dipendenti di Stellantis soggetti al contratto collettivo di Lavoro 2.112 euro di premio

La somma totale comprende il premio di risultato stabilito dal Contratto Collettivo di Lavoro 2023-2026 in vigore in Italia, il quale è correlato agli obiettivi di redditività della Regione Enlarged Europe, misurati dall’Adjusted Operating Income (AOI) per cento e al raggiungimento di determinati indicatori locali. Inoltre, quest’anno sarà incluso un riconoscimento straordinario per tutti i dipendenti del mondo, annunciato oggi dal CEO di Stellantis Carlos Tavares, in relazione ai risultati finanziari conseguiti nel 2023 sia a livello globale che locale dall’azienda.

In particolare, ai dipendenti di Stellantis soggetti al CCSL sarà erogato un premio pari al 7,2 per cento della retribuzione, che in media ammonta a 1812 euro lordi. A questo si aggiungerà il riconoscimento straordinario di 300 euro lordi, portando così l’erogazione complessiva in misura del 8,5 per cento.

I valori del premio previsto dal CCSL e del riconoscimento straordinario sono stati comunicati nelle scorse ore alle Organizzazioni Sindacali dai dirigenti del gruppo automobilistico. Il bonus complessivo del 2023 riconosce a tutti i dipendenti dell’azienda operanti nel nostro paese la partecipazione ai risultati aziendali, misurati con gli indicatori introdotti dal rinnovo del Contratto avvenuto lo scorso anno, seguendo la logica del “profit sharing” adottata dal gruppo Stellantis.