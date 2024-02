Powersoft annuncia partnership tecnologica con Ferrari

Powersoft SpA, una società leader a livello globale nei sistemi di amplificazione audio, nell’elaborazione del segnale e nei sistemi di trasduttori per il settore pro-AV, ha reso noto oggi una collaborazione tecnologica con Ferrari SpA. Questa partnership unisce l’eccezionalità italiana nell’innovazione acustica e nell’ingegneria automobilistica, aprendo la strada a nuove sinergie e sviluppi nel campo dell’audio ad alte prestazioni e dell’esperienza di guida.

Powersoft è riconosciuta a livello mondiale per il suo impegno costante nello sviluppo di tecnologie avanzate e nella progettazione di sistemi audio innovativi ed efficienti. Grazie a una ricerca incessante, ha raggiunto livelli di potenza senza precedenti in dimensioni compatte e con un consumo energetico minimo. Questo impegno per l’eccellenza si allinea perfettamente con la reputazione del cavallino rampante per l’innovazione e la ricerca della perfezione nel settore automobilistico. La collaborazione tra queste due eccellenze italiane promette di portare avanti il confine dell’esperienza audio nelle automobili di lusso.

La partnership mira a sviluppare soluzioni avanzate che migliorino l’esperienza audio per il marchio Ferrari. Queste soluzioni si concentreranno su ridurre al minimo il consumo energetico, garantendo al contempo vantaggi significativi in termini di efficienza, affidabilità e qualità del suono. In questo modo, sia i proprietari di Ferrari sia gli appassionati di audio potranno godere di un’esperienza sonora eccezionale, in linea con lo spirito di innovazione e prestigio che caratterizzano entrambi i marchi.

Le tecnologie Powersoft si caratterizzano per diversi vantaggi chiave, tra cui la significativa riduzione della dissipazione del calore, il riciclo dell’energia reattiva degli altoparlanti e una flessibilità di installazione che si traduce in un notevole rapporto peso/potenza. Queste caratteristiche distintive hanno svolto un ruolo fondamentale nel favorire questa collaborazione tra due eccellenze italiane, offrendo un terreno fertile per lo sviluppo di soluzioni audio innovative e all’avanguardia per il marchio Ferrari.

La filosofia di sviluppo di Powersoft si incentra sulla riduzione dell’impatto ambientale mediante progressi tecnologici e processi di produzione eco-sostenibili. Questo impegno rispecchia perfettamente l’obiettivo della Ferrari di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2030. La partnership tra le due aziende non solo mira a migliorare l’esperienza audio, ma anche a perseguire obiettivi concreti in termini di sostenibilità ambientale, dimostrando un impegno condiviso per un futuro più verde e responsabile.

Luca Lastrucci, CEO di Powersoft, ha espresso la sua soddisfazione per la partnership con Ferrari, definendola una pietra miliare nella storia dell’azienda. Questa collaborazione mette in evidenza la competenza e la creatività italiane nel settore dell’acustica automobilistica. Secondo Lastrucci, entrambe le società condividono valori fondamentali come eccellenza, innovazione e passione per l’ingegneria e lo sviluppo tecnologico. Powersoft è entusiasta di contribuire con il proprio know-how per migliorare l’esperienza audio offerta da Ferrari.

Ernesto Lasalandra, Chief Research & Development Officer di Ferrari, ha espresso entusiasmo per la nuova partnership tecnologica con Powersoft, vedendola come un’opportunità per fornire esperienze audio straordinarie. L’unione delle competenze e del know-how delle due aziende mira a sviluppare soluzioni all’avanguardia e offrire una qualità del suono superiore, che Lasalandra non vede l’ora di condividere con i clienti di Ferrari.