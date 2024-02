Fiat 500 ancora una volta bestseller del segmento a gennaio in Germania

FIAT inizia il 2024 con buoni numeri in Germania: a gennaio la Fiat 500 è stata ancora una volta la bestseller nel segmento mini. Le ultime statistiche dell’Autorità Federale dei Trasporti (KBA) mostrano una quota di mercato relativa al segmento del 31,2 per cento per la serie, che comprende i modelli 500 Elettrica e Hybrid.

A gennaio la Fiat 500 è stata ancora una volta la bestseller nel segmento mini in Germania

Vista singolarmente, la Fiat 500 Elettrica è anche la numero 1 della sua categoria. Con una quota di mercato del 38,8 per cento, il modello disponibile anche in versione cabriolet è stato il veicolo con trazione elettrica a batteria più venduto nel segmento.

“Nel 2024 riprenderemo da dove avevamo interrotto nel 2023: la Fiat 500 resterà anche nel nuovo anno la bestseller del suo segmento. Sono particolarmente soddisfatto del continuo successo della 500 Elettrica. L’elevato livello di accettazione di questo modello tra i clienti tedeschi è una grande conferma della coerente strategia di elettrificazione di Fiat”, commenta Andreas Mayer, responsabile del marchio FIAT in Germania.

Dunque per la principale casa automobilistica italiana ancora una buona notizia dalla Germania che rimane il mercato più importante in Europa e che fa ben sperare per il proseguimento di questo 2024 che è da poco iniziato. La 500 da parte sua si conferma una delle vetture più amate della casa torinese al di fuori dei confini italiani. Ricordiamo che questa auto nella sua versione totalmente elettrica viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori a Torino. L’auto da qualche mese viene commercializzata anche nel mercato auto degli Stati Uniti dove Fiat attualmente commercializza solo un modello.