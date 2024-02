Stellantis accelera a gennaio e mantiene la leadership nei principali mercati del Sud America

Stellantis ha iniziato il 2024 mantenendo la propria leadership in Brasile, Argentina e in tutta l’America del Sud. L’azienda ha chiuso il mese di gennaio con 62.800 unità vendute nella regione e ha raggiunto una quota del 23,6% nel mercato sudamericano, con un aumento della quota di mercato dello 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche Fiat ha chiuso il primo mese dell’anno come il marchio più venduto in Sud America, con 36.900 unità vendute e una quota del 13,9% sul totale delle vendite nella regione.

Tra i dieci marchi più venduti a gennaio sul mercato sudamericano, tre sono di Stellantis: oltre al leader Fiat, nella classifica primeggiano Jeep, con 9.500 unità vendute (3,6%), e Peugeot, con 8.200 unità (3,1%). Tra i dieci modelli più venduti nel periodo nella regione, due appartengono al marchio Fiat: Strada e Cronos, oltre alla Peugeot 208. In Brasile, Stellantis ha accelerato il ritmo delle vendite nel primo mese dell’anno e ha immatricolato 45.600 veicoli, con una quota di mercato del 29,9% nel mese.

La Fiat è leader del mercato nazionale, immatricolando più di 30 mila veicoli e rappresentando il 20,2% delle vendite in Brasile. Jeep ha venduto 7.800 unità, con una quota del 5,2%). Ram, Citroën e Peugeot hanno superato la soglia delle 2 mila unità vendute ciascuna. A gennaio la Fiat immatricolò 30.849 unità (8.521 in più del secondo posto) e deteneva una quota di mercato del 20,2%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il marchio è cresciuto del 7,9% in volume di immatricolazioni (2.267 unità). Bene anche la Strada, che si è assicurata il titolo di veicolo più venduto in Brasile con 8.022 unità vendute e il 68,8% del segmento B-Pickup.

Il marchio ha inoltre inserito tre modelli tra i dieci modelli più venduti nel paese. Oltre alla Strada in testa alla classifica, l’Argo si è classificata al sesto posto con 4.696 unità vendute e la Mobi, al decimo posto con 3.719 immatricolazioni. Vale la pena ricordare che Mobi deteneva il 53,6% del segmento A-Hatches. Inoltre, Fiat si è assicurata il primo posto sul podio anche nei segmenti Hatch (20,1%), Pickup (37,4%) e Van (45,4%).

A gennaio, il marchio di Stellantis ha registrato un aumento delle vendite complessive del 14% rispetto allo stesso mese del 2023. Altro highlight di gennaio 2024 è stata la Nuova Citroën C3, che ha registrato una crescita delle immatricolazioni del 28% rispetto al mese precedente. Sempre a gennaio, la berlina con vocazione SUV si è arricchita del nuovo pacchetto Live Plus, che aggiunge al già competitivo pacchetto di equipaggiamenti del modello il lavacristallo e il lunotto elettrico, lo sbrinatore elettrico e l’impianto audio Mopar con connessione Bluetooth e ingresso USB.

Citroën ha registrato a gennaio una crescita anche nel segmento dei furgoni intermedi, con una quota del 16% nel segmento e consolidandosi tra i tre modelli più venduti della categoria. Rispetto a gennaio 2023, la marca di Stellantis è cresciuta del 45%, trainata dalle vendite del Suv 2008 e della 208 recentemente rinnovata.

Parlando di 208, il lancio delle versioni Turbo ha contribuito ad un aumento delle immatricolazioni del modello del 52%. Nel 2023, la berlina è stata dotata del motore Turbo 200, che eroga fino a 130 CV e, per la prima volta in Brasile, un’autovettura Peugeot è dotata di cambio automatico CVT, dotato di un software esclusivo per aumentarne l’efficienza energetica. Anche il 2008 ha registrato un incremento più che notevole rispetto a gennaio dello scorso anno: 107%.

Il marchio di Stellantis ha più che triplicato il numero di immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In totale le iscrizioni sono state 2.277, il che corrisponde ad un aumento del 285% rispetto a gennaio 2023. Uno dei punti di forza del marchio per questa solida crescita, anche la nuova Rampage ha fatto bene, assicurando 1.685 immatricolazioni e guadagnandosi un posto nella Top 5 dei pickup compatti e medi più venduti nel paese. Considerando la fascia di prezzo compresa tra R$ 200.000 e R$ 300.000, tra tutti i segmenti, il pick-up Ram occupa il secondo posto nelle vendite.

Quando si tratta di pickup di grandi dimensioni, Ram si garantisce anche con la sua gamma di veicoli importati. Il marchio della pecora di montagna continua a guidare il segmento, con una quota di mercato del 56,3%, considerando le vendite dei modelli 1500, Classic, 2500 e 3500. Nel primo mese dell’anno, Jeep ha venduto 7.888 veicoli e ha inoltre inserito Compass e Renegade nella top 10 dei SUV più venduti in Brasile. Inoltre, il marchio ha mantenuto la leadership anche nel segmento dei SUV medi con Compass, con una quota di mercato del 32,9% in questo segmento e 3.593 unità vendute.

Nel mese di gennaio il marchio si è classificato al sesto posto nella classifica generale del settore, con una quota del 5,2%. Le altre vetture di punta del marchio, la Renegade ha ottenuto 3.019 immatricolazioni e la Commander ha chiuso il mese con 1.116 unità vendute.

Stellantis continua a guidare il mercato argentino nel primo mese del 2024. A gennaio sono stati venduti 11.900 veicoli, garantendosi la leadership con una quota di mercato del 36,9%. I modelli Fiat Cronos e Peugeot 208 occupano la prima e la seconda posizione più vendute nel mese e nel semestre in Argentina. La Jeep Renegade è un’altra vettura che figura nella lista dei dieci best seller di gennaio nella regione. Vale la pena ricordare che, tra i marchi più venduti a gennaio in Argentina, quattro sono di Stellantis: Fiat, Peugeot, Jeep e Citröen.