Fiat 500 Collezione 1957: debutta la nuova versione speciale in soli 1957 esemplari

La nuova Fiat 500 Collezione 1957 in edizione limitata rappresenta un tributo alla storica eredità di Fiat, combinando raffinatezza e innovazione nel segmento delle city car. Lanciata in occasione dell’anniversario della Prima del 1957, questa serie speciale si afferma come una celebrazione dell’iconico modello che ha rivoluzionato la mobilità urbana e la produzione automobilistica italiana.

L’estetica della nuova 500 Collezione 1957 è caratterizzata da un design distintivo e raffinato. La combinazione bicolore – Bianco Gelato e Verde Rugiada – insieme alla capote Beige, creano un aspetto elegante che si distingue nel panorama urbano. Elementi come la nuova linea di bellezza argento e i cerchi in lega bianchi diamantati da 16” aggiungono un tocco di classe, rendendo omaggio alle radici storiche del modello.

Fiat 500 Collezione 1957: nuova edizione dedicata all’anniversario della Prima del 1957

L’interno si distingue per il suo lusso e raffinatezza. I sedili avorio con inserti in pelle Frau, il logo “ONE OF 1957” ricamato e la plancia in legno sottolineano l’unicità di questa special version. La targhetta numerata sul tunnel centrale conferma l’esclusività di ogni singolo esemplare.

Dal punto di vista tecnologico, la Fiat 500 Collezione 1957 non delude sicuramente. Dotata di dettagli cromati, fari DRL a LED e display digitale TFT da 7 pollici, la speciale vettura integra anche soluzioni avanzate per la connettività, tra cui il sistema Mopar Connect, garantendo sicurezza e comodità.

Il cuore pulsante di questo modello è il motore mild hybrid da 1 litro e 70 CV per il mercato europeo mentre per il Giappone è disponibile una versione con motore da 1.2 litri e 69 CV abbinato al cambio robotizzato MTA. Questa motorizzazione ibrida rappresenta un bilanciamento tra prestazioni ed efficienza, in linea con l’orientamento verso la sostenibilità nel design automobilistico contemporaneo.

La 500 Collezione 1957 si inserisce in un contesto di successo per il marchio torinese nel segmento delle city car, con la Fiat 500 che (insieme alla Panda) domina il mercato europeo. Con oltre 3,2 milioni di unità vendute dal 2007 e una presenza consolidata in diversi mercati internazionali, l’iconico modello continua ad essere un pilastro per Fiat, testimoniando l’abilità del marchio nell’evolvere e adattarsi alle esigenze di mobilità urbana.