Alfa Romeo: ottimi riscontri a gennaio in Italia

Con l’avvio del mese di febbraio è tempo di bilanci in tema di mercato, guardando al mese di gennaio appena conclusosi. Lo fa anche Alfa Romeo che certifica un avvio d’anno particolarmente interessante, soprattutto in virtù di una quota di mercato pari all’1,4% con cui il Costruttore del Biscione consolida la propria posizione nel mercato tricolore. Un risultato che conferma anche una tendenza positiva intrapresa dal marchio, ormai dal lancio della Tonale.

Il primo mese del nuovo anno registra quindi un valore percentuale, in termini di quota, che rimane in linea con quello proposto da Alfa Romeo anche a gennaio 2023 secondo quello che appare un consolidamento dei valori in campo. Anche in attesa dell’arrivo sul mercato del nuovo B-SUV, anche elettrico, Alfa Romeo Milano. Crescono anche i dati relativi ai clienti privati, visto che a gennaio si registra un +4% rispetto a quanto registrato durante gli ultimi otto mesi, ovvero un +22% rispetto al valore proposto durante lo stesso mese di gennaio però del 2023.

Nel comparto dei C-SUV emerge ancora l’apprezzamento rivolto all’Alfa Romeo Tonale

Il Segmento C dei SUV premium è fra quelli più competitivi dell’attuale mercato automobilistico. Un comparto in cui l’Alfa Romeo Tonale si distingue particolarmente bene. Il C-SUV ibrido del Costruttore del Biscione è protagonista del Segmento di riferimento un incremento, rispetto a gennaio 2023, pari al 41% in tema di volumi; la Tonale si piazza al secondo posto della sua categoria con una quota di mercato pari al 6%. Molto apprezzata risulta anche la variante posta al top della gamma di Tonale, ovvero la versione dotata dell’unità Plug-in Hybrid da 280 cavalli di potenza e trazione integrale Q4.

In ogni caso va detto che le performance, in termini di risultati, registrate da Alfa Romeo durante questo primo mese dell’anno vanno ragionate anche guardando ai buoni riscontri provenienti dalle sempre apprezzate Giulia e Stelvio. Nei canali destinati all’utenza privata entrambi i modelli hanno registrato ottimi incrementi, rispetto a quanto registrato a gennaio 2023; la Giulia stupisce con un decisamente consistente +26%, seguita da Stelvio che registra un incremento pari al 15%. Il dato potrebbe essere frutto dell’ultimo piccolo restyling che ha coinvolto entrambi i modelli, rivisti nei fari anteriori e nell’allestimento tecnologico degli interni.

Si guarda alla Milano con maggiore consapevolezza

I dati registrati durante questa primissima fase d’anno confermano la tendenza positiva intrapresa da Alfa Romeo. Basti pensare che solamente nel 2023 il Biscione aveva già raddoppiato i volumi di vendita con una crescita delle immatricolazioni pari a oltre l’80% rispetto a quanto aveva messo in pratica nel 2022.

Ora la consapevolezza del costruttore è quella di dare un ulteriore impulso ai numeri di vendita con l’arrivo sul mercato della nuova Alfa Romeo Milano, il primo SUV disponibile anche in versione 100% elettrica proposto dal costruttore. L’attesa, a tal proposito, si concluderà il prossimo 10 aprile a Milano dove il Biscione presenterà questo nuovo modello che segna il ritorno globale nell’altrettanto agguerrito Segmento B.

Secondo Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo per l’Italia, i dati registrati a fine gennaio sono il segnale del “grande entusiasmo con cui i clienti ci premiano”. Un marcato entusiasmo che certifica come, probabilmente, il Biscione abbia intrapreso la via giusta.