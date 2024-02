Stellantis svela il calendario degli eventi societari 2024

Stellantis nelle scorse ore ha rivelato quello che sarà il calendario degli eventi societari per il 2024. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares vivrà un 2024 particolarmente intenso. Sono tanti gli appuntamenti previsti senza dimenticare un gran numero di nuove auto che saranno svelate. Si partirà a febbraio con la nuova Lancia Ypsilon per proseguire ad aprile con la nuova Alfa Romeo Milano e poi a luglio la nuova Fiat Panda. Questo senza dimenticare l’arrivo di altri modelli come la nuova Opel Frontera, la nuova Opel Grandland e la Peugeot 5008.

Ecco il calendario degli eventi societari del gruppo Stellantis per quanto riguarda il 2024

Tornando al calendario degli eventi societari, Stellantis ha annunciato che il prossimo 15 febbraio annuncerà i risultati di esercizio del 2023. Dunque si tratterà di un momento importante in cui si potrà finalmente fare un bilancio preciso su quanto accaduto lo scorso anno. L’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2023 di Stellantis è prevista invece il 16 aprile 2024

Altra data importante sarà il prossimo 30 aprile quando il gruppo automobilistico di Carlos Tavares annuncerà consegne e ricavi relativi al primo trimestre del 2024. Ovviamente c’è grande curiosità di sapere come saranno andate le cose in questo inizio di 2024 per l’azienda del Presidente John Elkann. Il 25 luglio 2024 invece sarà il giorno in cui Stellantis rivelerà i risultati relativi al primo semestre del 2024. Infine il 31 ottobre del 2024 saranno rivelati consegne e ricavi del terzo trimestre del 2024.

Per ogni data specificata, è prevista la trasmissione in diretta su web e una conference call. È possibile accedere ai live webcast e ai materiali correlati nella sezione dedicata agli investitori sul sito web di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com. Vedremo dunque che novità arriveranno dal gruppo automobilistico nel corso dei prossimi mesi.