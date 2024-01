Stellantis: ecco chi è il nuovo numero uno in Messico

A partire dal 1° febbraio 2024, Carlos Zarlenga sostituirà Mark Stewart come COO di Stellantis North America. Sotto la guida di Zarlenga, Stellantis México ha ottenuto un miglioramento dei risultati di vendita, della quota di mercato e dell’utile operativo rettificato, portandolo al miglior livello di profitto nella storia dell’azienda.

Ecco chi è il nuovo numero uno del gruppo Stellantis in Messico al posto di Zarlenga

Carlos Quezada assume la carica di Presidente e CEO di Stellantis México, riportando a Carlos Zarlenga, COO di Stellantis North America, a partire dal 1° febbraio 2024. Quezada ha ricoperto la carica di Vicepresidente commerciale di Stellantis México nel 2022 ed è stato l’architetto della trasformazione dell’azienda. Con una vasta esperienza nel settore automobilistico e una lunga storia in Stellantis, è il miglior leader per continuare la trasformazione delle nostre attività in Messico. Laureato presso l’Istituto Tecnologico di Studi Superiori di Monterrey, ha sviluppato la sua carriera in diverse posizioni di leadership presso Stellantis dal 1999.

“Le sue capacità di leadership sommate alla profonda conoscenza del settore automobilistico lo hanno portato a ottenere importanti risultati nel 2023 “, ha affermato Carlos Zarlenga. “Siamo molto lieti che Carlos Quezada prenda le redini della nostra attività in Messico e continui sulla strada della crescita, degli investimenti e dello sviluppo dell’industria automobilistica messicana. Auguro a Carlos ogni successo nella sua nuova posizione”.

Stellantis ha accumulato una produzione di 467.542 unità in Messico da gennaio a dicembre, con una crescita del 12,7 per cento. Nelle esportazioni, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha accumulato 412.892 unità, il 14,4 per cento in più rispetto al 2022.