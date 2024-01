Valorauto: il servizio di riciclo di veicoli a fine vita arriva in altri mercati

Nell’ambito del settore automotive, l’avanzamento verso pratiche di riciclo più sostenibili è un obiettivo sempre più rilevante. Il lancio di Valorauto da parte di Stellantis, una piattaforma innovativa per il riciclo dei veicoli a fine vita, è un passo significativo in questa direzione.

A partire dal 3 gennaio 2024, Valorauto rende disponibile anche agli utenti privati il proprio servizio di riciclo per veicoli giunti a fine vita. Questa iniziativa offre una soluzione gratuita e sostenibile per gestire veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, sia vetture che veicoli commerciali leggeri, a prescindere dal brand o dalla tipologia di motorizzazione, inclusi gli EV e quelli guidabili senza patente.

Valorauto: la joint-venture tra Stellantis e Galloo ora disponibile anche per gli utenti privati

Valorauto è il risultato di una joint-venture tra Stellantis e Galloo, un’azienda di spicco nel settore del riciclo di metalli ferrosi e non ferrosi. L’obiettivo di questa collaborazione è di gestire in modo efficiente la raccolta e il riciclo dei veicoli a fine vita, con una capacità di riciclare oltre il 95% dei materiali.

Inizialmente disponibile solo per gli operatori del settore dal novembre 2023, Valorauto estende ora il suo servizio anche ai privati, in linea con la nuova normativa vigente in Francia, che impone ai costruttori di fornire soluzioni per gestire il fine vita dei propri prodotti.

Con questa mossa, Valorauto contribuisce a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli a fine vita e a soddisfare i requisiti di Responsabilità Estesa del Costruttore (Extended Producer Responsibility – EPR) imposti agli Original Equipment Manufacturers (OEM).

Gli utenti possono facilmente registrarsi sul sito Web ufficiale www.valorauto.com e compilare un modulo informativo per ricevere un’offerta per il ritiro del proprio veicolo. Valorauto gestisce l’intera documentazione amministrativa, garantendo la rimozione di tutti i materiali inquinanti prima del riciclo, massimizzando il riuso delle parti e il riciclo dei materiali.

Entro la fine del 2024, Valorauto prevede di espandere la sua rete fino a 800 centri di raccolta, rafforzando il suo impegno nella lotta contro il traffico illegale di componenti e contribuendo attivamente alla tutela dell’ambiente.