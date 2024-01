Sixt e Stellantis stringono un accordo per l’acquisto di 250.000 veicoli

Sixt, fornitore di servizi di mobilità premium, e Stellantis, uno dei principali produttori di automobili al mondo, annunciano la conclusione di un accordo multimiliardario in base al quale l’azienda potrebbe acquistare fino a 250.000 veicoli per la sua flotta a noleggio nei Paesi in cui sarà presente in Europa e Nord America nei prossimi tre anni. Le prime consegne avverranno a partire dal primo trimestre del 2024 e proseguiranno per tutto l’anno.

Fino a 250.000 veicoli Stellantis di ultima generazione arricchiranno la flotta di noleggio Sixt in Europa e Nord America entro il 2026

I clienti Sixt potranno beneficiare di un’attraente scelta di veicoli dei rinomati marchi Stellantis, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall e Maserati. Le consegne includeranno una varietà di modelli, dalle city car e SUV ai furgoni e veicoli commerciali (inclusi 7 e 9 posti), nonché una gamma completa di propulsori (compresi i veicoli elettrici a batteria) dotati delle più recenti funzionalità software e delle ultime novità. tecnologie di infotainment a bordo.

Oltre ai volumi già pianificati per il 2024, ordini specifici possono essere concordati in modo flessibile tra le due società a seconda delle esigenze e della domanda della flotta. Inoltre, Stellantis e sixt esploreranno opportunità di cooperazione in diverse regioni del mondo, tra cui Mobilisights, l’azienda Data as a Service (DaaS) di Stellantis, per fornire e sviluppare set di dati per la creazione e la concessione in licenza di prodotti, applicazioni e servizi innovativi destinati a business che saranno messi a disposizione di SIXT. Man mano che le consegne di Stellantis continuano, il numero di veicoli completamente connessi nella flotta di noleggio aumenterà in modo significativo e quindi il numero di veicoli in cui i dati telemetrici come il livello del carburante e il chilometraggio possono essere trasmessi automaticamente all’azienda quando un veicolo viene restituito. SIXT sarà in grado di ottimizzare la gestione nelle agenzie, consentendo ai clienti di beneficiare di un’elaborazione ancora più rapida e di una migliore disponibilità dei veicoli.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis: “Con l’annuncio di oggi con SIXT, manteniamo il nostro impegno di fornire al cliente una mobilità pulita, sicura e conveniente attraverso veicoli e tecnologie rivoluzionarie. Con i nostri marchi iconici, offriamo veicoli adatti praticamente a ogni esigenza, fascia di prezzo e stile di vita. Questa partnership con SIXT consente ai clienti Stellantis attuali e potenziali di immergersi nelle nostre nuove offerte con il propulsore, la connettività e il comfort più avanzati. Si tratta di un test fondamentale del veicolo e di un importante punto di controllo da considerare negli anni a venire, mentre Stellantis si trasforma in una “società tecnologica” di mobilità sostenibile. »

Konstantin Sixt, Co-CEO di SIXT: “Non vediamo l’ora di accogliere nella nostra flotta un gran numero di entusiasmanti veicoli degli iconici marchi Stellantis. Questo accordo con un partner innovativo sottolinea la nostra promessa di offrire ai nostri clienti la scelta migliore per tutte le loro esigenze di mobilità. Ciò ci consente di accelerare la nostra strategia di crescita “EXPECT BETTER”, avendo già registrato una crescita del fatturato globale di quasi il 20% durante i primi nove mesi del 2023. Questa ambizione vale per i paesi europei, ma ovviamente anche negli Stati Uniti, il più grande mercato del noleggio nel mondo e il mercato in crescita più importante per la nostra azienda. »

Entrambe le aziende stanno lavorando per rendere la mobilità più sostenibile. Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di raggiungere il 100% delle vendite di autovetture elettriche (BEV) in Europa e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti entro il 2030. Questi obiettivi, l’azienda garantisce quindi la disponibilità di circa 400 GWh di capacità delle batterie. Stellantis è attualmente sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038 in tutti gli ambiti, con una percentuale di compensazione delle emissioni residue a una cifra.

Acquistando veicoli Stellantis con propulsori avanzati, compresi i veicoli elettrici a batteria (BEV), l’accordo è anche in linea con l’obiettivo di ridurre significativamente l’impronta di CO2 della sua flotta di noleggio (compreso l’obiettivo di raggiungere una quota del 70-90% di veicoli elettrificati in Europa entro il 2030). Questa è parte integrante dell’approccio ambientale di Sixt, oltre all’investimento nella propria infrastruttura di ricarica. L’applicazion, infatti, si sta trasformando in un ecosistema di offerte di mobilità sostenibile, per fornire accesso a centinaia di migliaia di punti di ricarica pubblici e ridurre le emissioni di CO 2 generate nelle proprie filiali e siti, nel modo più rapido e ampio possibile.