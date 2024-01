Ralph Gilles parla in un video delle sfide della progettazione dei veicoli elettrici

In un recente video condiviso sui propri canali di social media, Stellantis ha realizzato un incontro tra Alexandre Guignard, Chief CO2 Corporate Officer dell’azienda, e Ralph Gilles, Chief Design Officer di Stellantis North America, presso la sede nordamericana. Durante l’incontro, hanno discusso del ruolo del design e della sua importanza nella strategia di Stellantis per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038.

Per coloro che esitano di fronte all’idea di una transizione totale verso i veicoli elettrici (EV), sembra quasi inevitabile data l’attuale imposizione di restrizioni sulle emissioni da parte del governo. Tuttavia, nel mercato nordamericano, una completa adozione dell’elettrico non è ancora imminente a causa delle sfide legate alla mancanza di infrastrutture, alle condizioni attuali della rete elettrica, alla velocità di ricarica e ai fattori legati all’autonomia. Ci si augura che questa situazione possa evolversi entro il 2038.

Tuttavia, sembra che il North American Product Design Office (PDO) di Stellantis, situato ad Auburn Hills, Michigan, abbia abbracciato la sfida. Nel video, Gilles menziona che il team ha lavorato intensamente per dieci anni su diversi progetti, tra cui gli interventi di metà ciclo (MCA) e gli aggiornamenti per alcuni dei loro nuovi veicoli elettrici a batteria (BEV), alcuni dei quali ancora non sono stati introdotti sul mercato. Il team ha delineato un piano per garantire aggiornamenti continui per ogni veicolo durante l’intero ciclo di vita.

Questo potrebbe implicare esplorare diverse metodologie per l’assemblaggio delle tecnologie di batteria e ricarica future, oltre alla progettazione degli esterni e degli interni. Il video di cinque minuti, sebbene non fornisca nuovi dettagli sui prodotti futuri, offre da parte di Gilles una spiegazione delle nuove sfide che emergono nel lavoro con veicoli elettrici, particolarmente nel contesto del complesso mercato nordamericano.