Alfa Romeo estende a 5 anni la garanzia su tutte le sue nuove vetture in Spagna

Essendo un marchio nato nel mondo delle competizioni automobilistiche, Alfa Romeo è ben consapevole che la fiducia e la tranquillità dei piloti o dei conducenti sono essenziali per garantire la vittoria quanto le prestazioni o l’affidabilità del veicolo. Se sui circuiti e sulle piste questa fiducia è supportata da un team di meccanici e ingegneri d’élite, lo stesso accade con le auto della casa automobilistica del Biscione che vediamo sulle strade e sulle strade, che godono di una garanzia di cinque anni.

Alfa Romeo estende la sua garanzia ufficiale da due a cinque anni su tutti i suoi nuovi veicoli e in tutti i canali di vendita

Questa iniziativa prevede sia la garanzia di legge di tre anni, sia una proroga di due anni completamente gratuita. Questi vantaggi possono essere goduti su qualsiasi versione di Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Tonale acquistata attraverso qualsiasi canale di vendita, sia esso a privati, vendita ad aziende, renting, società di noleggio, ecc.

In questo modo, l’elevata fiducia dell’Alfa Romeo nella qualità e nell’affidabilità delle proprie vetture garantisce cinque anni di tranquillità agli “alfisti”. La garanzia comprende interventi base gratuiti, come riparazione e sostituzione delle parti difettose, manodopera, fornitura di materiali di consumo e fino a 8 anni di protezione contro i difetti di verniciatura. In ogni caso, con ricambi originali e gli esperti professionisti della Rete Assistenza Ufficiale Alfa Romeo.

FreeToGo, il servizio premium di assistenza stradale di Alfa Romeo, rientra nella garanzia per la sua durata di cinque anni. Comprende la riparazione sul posto e, qualora ciò non fosse possibile, il trasporto della vettura al più vicino Servizio Ufficiale oltre ad un veicolo di cortesia se l’intervento dura più di quattro ore.