Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Racing Edition: all’asta un esemplare con pochi km

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Racing Edition si distingue come un vero gioiello nel mondo delle berline sportive. Questo modello, presentato come edizione limitata, celebra il ritorno trionfale del Biscione in Formula 1. La sua apparizione all’asta RM Sotheby’s a Parigi rappresenta un’occasione unica per gli appassionati e i collezionisti.

Riprendendo lo stile iconico del marchio di Arese, la Giulia Quadrifoglio Racing Edition sfoggia un design bitono – Trofeo White e Competizione Red – che richiama direttamente la livrea delle monoposto F1 del team Alfa Romeo Racing. Questa caratteristica non è solo una scelta estetica, ma un tributo al legame profondo tra il brand milanese e il mondo delle corse automobilistiche.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Racing Edition: RM Sotheby’s propone all’asta un esemplare del 2020

Il cuore di questa berlina ad alte prestazioni è un motore V6 biturbo da 2.9 litri, capace di erogare una potenza di 520 CV. Non si tratta solo di cifre: questa potenza è il risultato di un lavoro meticoloso in termini di ingegneria e di ottimizzazione delle prestazioni. Il veicolo beneficia, inoltre, di un impianto di scarico Akrapovič in titanio e di freni a disco in carboceramica, elementi che sottolineano il suo DNA da pista.

L’abitacolo è un connubio di sportività ed eleganza, con sedili racing Sparco e un volante rivestito in Alcantara e pelle. L’impianto audio Harman Kardon aggiunge un ulteriore tocco di lusso, confermando che questa berlina non trascura alcun dettaglio.

Offerta da una collezione privata e con soli 5990 km all’attivo, questa Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Racing Edition in edizione limitata rappresenta un’opportunità eccezionale per i collezionisti.

Il suo valore non risiede soltanto nella sua rarità o nelle prestazioni straordinarie, ma anche nella sua capacità di raccontare una storia – quella della rinascita del marchio di Stellantis nelle competizioni di Formula 1 (purtroppo giunta già alla fine). RM Sotheby’s spera di venderla a una somma compresa tra 70.000 e 90.000 euro.

La Giulia Quadrifoglio Racing Edition non è semplicemente un veicolo: è un pezzo di storia dell’automobilismo, un omaggio alla tradizione sportiva del brand di Arese e una testimonianza della maestria ingegneristica italiana.